Авіація Галичини: одяг з патріотичним характером





У 2014 році Україна пережила важкі події. Саме тоді відбулося захоплення Криму та збройне вторгнення військ РФ на Луганщину та Донбас. Український народ не скорився. Наша мужня армія гідно зустріла виклик, і вирушила мужньо боронити східний кордон держави. Українці, які не вміють тримати в руках зброю, підтримували та продовжують підтримувати військо в тилу. Зокрема — на економічному фронті. Саме у вирі подій 2014 року, надихнувшись мужньою українською армією, з'явився бренд патріотичного одягу Авіація Галичини. Головна концепція якого — підтримка української авіації та свободи. Це одяг, який несе в собі українські цінності, популяризує нашу культуру та допоможе заявити: “Я пишаюсь своєю державою!”.





На щодень та свято: колекції Авіації Галичини

Бренд створює дуже зручний, якісний, але разом із тим — стильний одяг. Колекції Авіації розповідають про українську армію, важливих персоналій нашої історії та культури. Зокрема, в них знайшли своє відображення такі мотиви, як 12 вертолітна бригада та славетний літак “Мрія”. Кожна колекція — це невеликий екскурс в українську культуру, історію, державність.





В асортименті бренду — чоловічі поло, футболки, сорочки, світшоти, худі, штани, шорти, куртки, дощовики та багато іншого. Переглянути повний каталог можна в інтернет-магазині aviatsiyahalychyny.com. Там є не лише вбрання для чоловіків, а й жіночий та дитячий одяг. Також Авіація виконує індивідуальні та корпоративні замовлення для усіх охочих, втілюючи найрізноманітніші задуми.

Завдяки величезному асортименту та універсальності, ви з легкістю зможете підібрати одяг для кожного дня, роботи, зустрічей з друзями, свят та інших важливих подій. Почуватися комфортно та виглядати стильно — з Авіацією це не проблема.

Окрім цього, чоловічий одяг від Авіації Галичини має багато інших переваг:

Висока якість матеріалів. Одяг шиють переважно з українських матеріалів, які проходять суворі краш-тести. А також є безпечними для здоров'я та приємними до тіла. Навіть після багаторазового прання одяг зберігатиме початковий колір та гарний зовнішній вигляд.

Дизайн, який вас приємно здивує. Патріотичний, смілий, з особливим сенсом: тут національна культура та традиції поєднуються з сучасністю.

Зручний та нестандартний крій. Одяг від Авіації Галичини — в першу чергу, комфортний. А завдяки особливостям крою, яскраво відрізняється на фоні аналогів.

Тож якщо ви досі не знайомі з цим брендом — щиро радимо зробити це. Підтримуйте українське!