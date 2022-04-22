Из чего дешевле строить дом в Украине?

Иметь свой просторный и уютный дом – мечта многих людей. Рано или поздно стены квартиры начинают стеснять, и хочется открытого пространства с бассейном, собственным садом и террасой. Многие считают, что купить готовый дом менее затратно, чем если строить его с нуля. Однако даже если постройка соответствует всем требованиям и имеет нужную документацию в процессе переезда или ремонта могут всплыть подводные камни, существенно влияющие на стоимость дома.

Так что гораздо выгоднее построить собственный дом с нуля. Тем более, что сегодня можно найти, как дорогие, так и более бюджетные, но при этом не менее качественные материалы. Какие? Об этом мы и поговорим далее.





От чего зависит стоимость постройки дома?

Согласно информации в статье Новый Дом, средняя стоимость постройки дома в Украине будет зависеть от многих факторов:

количества этажей;

материалов, которые используются для возведения постройки;

сроков работы;

вида фундамента и т. д.

Давайте подробнее разберемся с каждым этим критерием.





Этажность загородного дома

Чем больше этажей планируется, тем больше требований к фундаменту дома. Да и материалы могут отличаться – далеко не все варианты, подходящие для одноэтажных конструкций, актуальны для построек в 2 и более этажа.

Впрочем, однозначного ответа, что дешевле: одноэтажный или многоэтажный дом нет:

Постройка с 1-м этажом имеет большую площадь, а значит требует больше территории и материалов для обустройства кровли. Двухэтажные и выше дома сложнее в постройке и планировке. Плюс потребуется проводить все трубы и провода на верхние этажи, что также влияет на окончательную цену.

Материалы для дома

Современные загородные дома чаще всего строят из:

кирпича;

дерева;

газо- и пенобетона;

сип-панелей;

керамоблока и т. д.

Разница в цене домов из двух разных стройматериалов может достигать 10000 долларов и выше.

Помимо этого, важно также включить материал пола для первого этажа – необходимо тщательно обработать основу и учесть установку опалубки, компенсационной подушки, арматуры и т. д.

Материал кровли также может отличаться по цене. Самым дешевым вариантом считаются шифер или рубероид.





Сроки работы

Если вы хотите получить готовый проект как можно быстрее – приготовьтесь доплачивать. Самые короткие сроки возведения у домов из сип-панелей – они отстраиваются за пару месяцев. В некоторых случаях ускорить процесс возведения дома не получится, поскольку материал требует время на закрепление и усадку.





Тип фундамента

Выделяют всего три типа фундамента:

ленточный;

плитный;

столбчатый.

Первый вариант является максимально прочным, но при этом самым дорогим. Наиболее бюджетным считается столбчатый фундамент. Правда у него есть ограничения, которые нужно учитывать на начальном этапе планирования постройки.





Бюджетные материалы для постройки дома в Украине

Самыми дорогими материалами для постройки дома сегодня считаются кирпич и сип-панели. Первый стройматериал стоит недешево ввиду долговечности постройки – кирпичные дома могут простоять более 150 лет, не потерпев никаких изменений (а могут и дольше).

Сип-панели же в этом перечне из-за скорости возведения здания. Процесс производства таких плит сложный и многокомпонентный. Так что вам придется переплатить за то, что готовый проект будет сдан уже спустя несколько недель после заключения договора.

К счастью, альтернативных материалов для постройки дома много, если верить информации из источника с анализом характеристик каждого варианта defsmeta.com, более бюджетные стройматериалы могут не уступать дорогим по качеству.

Наиболее дешевыми получатся дома, построенные из:

Газобетона. Стоимость такого проекта – от 5300 за м2. Низкая цена на коробку не влияет на качество материала – постройки из газобетона напоминают кирпичные дома. Материал также дает хорошую тепло- и звукоизоляцию, и минимальную усадку. Пенобетона. Такие дома будут стоить еще дешевле – цена коробки около 5000 за м2. По структуре пористый пенобетон имеет много общего с предыдущим материалом. Правда, он отличается большей хрупкостью и со временем может дать усадку. Чтобы этого избежать, необходимо установить надежное армирование дома. Керамоблока. Стоимость коробки составляет около 5600 за м2. Внешне керамоблок похож на кирпич. По техническим характеристикам он мало в чем уступает – также может служить более 100 лет, не требует обязательной отделки фасада и т. д.

Какой бы материал вы ни выбрали, помните, что стоимость постройки дома – это не только цена самой коробки, но и дополнительные работы на участке. Добавьте в статьи расходов проведение коммуникаций и канализации, обустройство кровли, отопление, внутренние работы и организацию придомовой территории. Так вы сможете максимально спланировать окончательную цену вашего будущего дома.