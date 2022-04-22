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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Из чего дешевле строить дом в Украине?

09:57 22.04.2022 |

Пресс-релизы

из чего построить дом

Иметь свой просторный и уютный дом – мечта многих людей. Рано или поздно стены квартиры начинают стеснять, и хочется открытого пространства с бассейном, собственным садом и террасой. Многие считают, что купить готовый дом менее затратно, чем если строить его с нуля. Однако даже если постройка соответствует всем требованиям и имеет нужную документацию в процессе переезда или ремонта могут всплыть подводные камни, существенно влияющие на стоимость дома.

Так что гораздо выгоднее построить собственный дом с нуля. Тем более, что сегодня можно найти, как дорогие, так и более бюджетные, но при этом не менее качественные материалы. Какие? Об этом мы и поговорим далее.


От чего зависит стоимость постройки дома?

Согласно информации в статье Новый Дом, средняя стоимость постройки дома в Украине будет зависеть от многих факторов:

  • количества этажей;
  • материалов, которые используются для возведения постройки;
  • сроков работы;
  • вида фундамента и т. д.

    • Давайте подробнее разберемся с каждым этим критерием.


    Этажность загородного дома

    Чем больше этажей планируется, тем больше требований к фундаменту дома. Да и материалы могут отличаться – далеко не все варианты, подходящие для одноэтажных конструкций, актуальны для построек в 2 и более этажа.

    Впрочем, однозначного ответа, что дешевле: одноэтажный или многоэтажный дом нет:

    1. Постройка с 1-м этажом имеет большую площадь, а значит требует больше территории и материалов для обустройства кровли.
    2. Двухэтажные и выше дома сложнее в постройке и планировке. Плюс потребуется проводить все трубы и провода на верхние этажи, что также влияет на окончательную цену.


    Материалы для дома

    Современные загородные дома чаще всего строят из:

  • кирпича;
  • дерева;
  • газо- и пенобетона;
  • сип-панелей;
  • керамоблока и т. д.

    • Разница в цене домов из двух разных стройматериалов может достигать 10000 долларов и выше.

    Помимо этого, важно также включить материал пола для первого этажа – необходимо тщательно обработать основу и учесть установку опалубки, компенсационной подушки, арматуры и т. д.

    Материал кровли также может отличаться по цене. Самым дешевым вариантом считаются шифер или рубероид.


    Сроки работы

    Если вы хотите получить готовый проект как можно быстрее – приготовьтесь доплачивать. Самые короткие сроки возведения у домов из сип-панелей – они отстраиваются за пару месяцев. В некоторых случаях ускорить процесс возведения дома не получится, поскольку материал требует время на закрепление и усадку.


    Тип фундамента

    Выделяют всего три типа фундамента:

  • ленточный;
  • плитный;
  • столбчатый.

    • Первый вариант является максимально прочным, но при этом самым дорогим. Наиболее бюджетным считается столбчатый фундамент. Правда у него есть ограничения, которые нужно учитывать на начальном этапе планирования постройки.


    Бюджетные материалы для постройки дома в Украине

    Самыми дорогими материалами для постройки дома сегодня считаются кирпич и сип-панели. Первый стройматериал стоит недешево ввиду долговечности постройки – кирпичные дома могут простоять более 150 лет, не потерпев никаких изменений (а могут и дольше).

    Сип-панели же в этом перечне из-за скорости возведения здания. Процесс производства таких плит сложный и многокомпонентный. Так что вам придется переплатить за то, что готовый проект будет сдан уже спустя несколько недель после заключения договора.

    К счастью, альтернативных материалов для постройки дома много, если верить информации из источника с анализом характеристик каждого варианта defsmeta.com, более бюджетные стройматериалы могут не уступать дорогим по качеству.

    Наиболее дешевыми получатся дома, построенные из:

    1. Газобетона. Стоимость такого проекта – от 5300 за м2. Низкая цена на коробку не влияет на качество материала – постройки из газобетона напоминают кирпичные дома. Материал также дает хорошую тепло- и звукоизоляцию, и минимальную усадку.
    2. Пенобетона. Такие дома будут стоить еще дешевле – цена коробки около 5000 за м2. По структуре пористый пенобетон имеет много общего с предыдущим материалом. Правда, он отличается большей хрупкостью и со временем может дать усадку. Чтобы этого избежать, необходимо установить надежное армирование дома.
    3. Керамоблока. Стоимость коробки составляет около 5600 за м2. Внешне керамоблок похож на кирпич. По техническим характеристикам он мало в чем уступает – также может служить более 100 лет, не требует обязательной отделки фасада и т. д.

    Какой бы материал вы ни выбрали, помните, что стоимость постройки дома – это не только цена самой коробки, но и дополнительные работы на участке. Добавьте в статьи расходов проведение коммуникаций и канализации, обустройство кровли, отопление, внутренние работы и организацию придомовой территории. Так вы сможете максимально спланировать окончательную цену вашего будущего дома.
     

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