Все ли кондиционеры стоят дорого?

Мысль о том, что хорошая климат-техника стоит очень дорого, не больше чем устаревший миф. Современные технологии позволили существенно удешевить производство климатического оборудования. Безусловно, модели премиум-класса, в которых воплощены последние технологические новинки, а также мощное промышленное или полупромышленное оборудование стоят довольно дорого. Но в то же время вполне реально недорого купить кондиционеры в Алматы или в любом другом уголке мира.

Достаточно посмотреть на ассортимент кондиционеров в крупном магазине, например в Технодом, чтобы убедиться - хорошую климат-технику для дома можно приобрести по цене, доступной покупателю со средней платежеспособностью.





Советы для снижения энергозатрат при использовании кондиционера

Первое, что следует знать всем, кто опасается огромный счетов после установки в доме климат-техники - современные модели экономно расходуют электроэнергию. Причем чем новее поколение, тем экономичнее эксплуатация. Но расход электричества можно снизить еще больше, соблюдая нехитрые правила:

Позаботьтесь о герметизации помещения, не проветривайте комнату, когда работает климат-оборудование. В летнее время повесьте на солнечные окна жалюзи или плотные занавески. Не выставляйте слишком низкую температуру в летнее время или слишком высокую зимой - это ведет к повышению энергопотребления. Не забываете своевременно проводить техническое обслуживание кондиционера. Контролируйте энергопотребление всех приборов в доме.

И самое главное - выбирайте оптимальную модель кондиционера с учетом мощности агрегата и площади кондиционируемого помещения, функциональных возможностей техники. В желании сэкономить, не стоит игнорировать модели из более дорогого сегмента, поскольку многие из них в итоге окупают себя быстрее, чем бюджетные, потребляющие больше электричества.

Не знаете, как понять, будет ли та или иная модель экономной в эксплуатации? В крупных магазинах таких как Технодом есть консультанты, которые помогают покупателям подбирать технику по нужным параметрам.