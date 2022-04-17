ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу

ПриватБанк відкрив прийом заявок на фінансування мікро/малого бізнесу, які є експортерами та/або працюють в критично важливих для держави галузях, для запобігання російській агресії та подолання її наслідків. Заявку на отримання кредиту можна подати на сайті банку https://privatbank.ua/business/kredit.

Кредити до 2 мільйонів гривень для юридичних осіб та до 1 мільйона гривень для підприємців видаватимуться на строк до 3-х років з компенсацією державою відсотків в рамках програми 5-7-9% до 0% протягом дії воєнного стану і одного місяця після його завершення, та до 5% після вказаного періоду (стандартна одноразова комісія складає 1% від суми кредиту).

Як повідомили у Дирекції по роботі з бізнес-клієнтами ПриватБанку, на нову програму бізнес-кредитування буде виділено 2 мільярда гривень. Завдяки участі банку у програмі "портфельних державних гарантій", додаткового забезпечення, крім особистої поруки власників бізнесу, від клієнтів не треба.

Кредити планується спрямувати на підтримку суб‘єктів господарювання з сегментів саме мікро та малого бізнесу: експортерів та підприємств/підприємців, що працюють в сфері дистрибуції продуктів харчування, виробництва товарів народного споживання, роздрібної та оптової торгівлі ними, надання послуг з транспортних перевезень, а також медичних, побутових та туристичних послуг.

Попередньо розраховані індивідуальні ліміти кредитування, по яких банк може розглядати пакети документів по кредитних заявках, клієнти можуть бачити в Приват24 для бізнесу в розділі "кредити". Також про подробиці нової програми кредитування бізнес-клієнтам можна дізнатися у менеджерів своїх відділень, яких наразі по всій країні працює вже 1092.

Нагадуємо, ПриватБанк є лідером кредитування агровиробників, видавши з 17-го березня більше 1,3 тисяч кредитів на 3,4 млрд.грн. За результатами досліджень компанії CBR, 45% юридичних осіб та 69% підприємців України називають ПриватБанк своїм основним банком.