Внимание: в Донецкой и Харьковской областях пропали люди, просим помочь в поисках

Внимание! В Донецкой и Харьковской областях исчезли люди. Просим помочь в поисках:

1. Косяк Олег Витальевич, 10.06.1981 г.р. Работал на заводе Азовсталь, с начала марта нет связи. Его жена Косяк Оксана Алексеевна 27.04.1981 г.р., медик, работала в аптеке. Косяк Анна Олеговна 10.05.2012 г.р., дочь. Мать Косяк Ольга Ивановна 05.06.1956 г.р., инвалид, двигалась на ходунках или на костылях, не имея кисты бедра на одной ноге.









Косяк Олег Витальевич









Косяк Оксана Алексеевна









Косяк Анна Олеговна









Косяк Ольга Ивановна





Если у вас есть любая информация о местонахождении семьи Косяк, просим сообщить по телефону:

+380966153822 (Наталья Анатольевна), +380971379052 (Людмила Дмитриевна).





2. Кучеренко Маргарита Николаевна. Проживает в Харьковской области, село Циркуны, улица Новая, дом 27

По словам соседей, уехала из дома понедельник 28.03.2022. Пока связи нет.









Кучеренко Маргарита Николаевна

Если у вас есть информация о местонахождении Маргариты, просим сообщить по телефону:

+380661958099 (Валерия).





3. Семусева Людмила Игоревна 10.03.1981 г.р., Семусева Татьяна Акимовна, 11.01.1956 Последнее место пребывания: г. Мариуполь, ул. Филипа Орлика, дом 81.













Если у вас есть любая информация о местонахождения Людмилы и Татьяны, просьба сообщить по телефонам:





+380951019084, +380978436661 (Анастасия).





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Мы просим граждан, родственники которых не выходят на связь, посылать нам всю информацию. Рекомендуем использовать следующую форму обращения:

1. ФИО пропавшего человека;

2. Ваши контактные данные;

3. Фото пропавшего, описание особых примет;

4. Примерное место последнего пребывания пропавшего.

Проект "Найди близких" некоммерческий, все ваши обращения будут отредактированы и опубликованы бесплатно в СМИ.

Приглашаем коллег из СМИ присоединиться к инициативе!

Координатором проекта является заместитель руководителя информагентства "Интерфакс-Украина" и издатель проекта Open4Business Максим Уракин.

Информацию о пропавших присылайте по электронной почте maksim.urakin@gmail.com