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Ощадбанк запустив онлайн-продаж страхових полісів на медичну допомогу за кордоном
14:33 05.04.2022 |
Ощадбанк пропонує клієнтам, що планують виїжджати або вже виїхали за кордон, страховий поліс для покриття витрат у разі необхідності медичної допомоги в іншій країні.
Оформити страховку дуже просто. Це можна зробити самостійно у чат-боті Ощаду за посиланням (навіть якщо ви уже перебуваєте за кордоном), або у найближчому відділенні банку.
Ощад пропонує різні програми страхування медичних витрат при поїздках за межі України зі страховим покриттям від 30 000 євро. До пакета послуг входять медичні та адміністративні витрати. Також в Ощаді є страховки для різних вікових категорій: для дітей до 1 року та дорослих старше 75 років.
Поліс покриває витрати, пов'язані з погіршенням здоров'я застрахованого:
* звичайне захворювання
* операційне втручання
* отримання медичної допомоги при травмі або нещасному випадку.
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