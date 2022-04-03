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Редактори та власники українських ЗМІ створили гуманітарний проект «Знайди близьких»
09:23 03.04.2022 |
Вже другий місяць у нашій країні триває війна. Мільйони українців стали біженцями, а найбільші міста країни перетворилися на зону активних бойових дій. У ситуації, що склалася, безліч сімей виявилися розділеними, люди часто втрачають зв'язок зі своїми найближчими родичами.
Колектив журналістів та співробітників ЗМІ висунув ініціативу щодо створення проекту з пошуку зниклих людей «Знайди близьких».
Ми просимо громадян, родичі яких не виходять на зв'язок, надсилати нам всю інформацію. Рекомендуємо використовувати таку форму звернення:1. ПІБ зниклої людини;
2. Ваші контактні дані;
3. Фото зниклого, опис особливих прикмет;
4. Приблизне місце останнього перебування зниклого.
Проект є некомерційним, всі ваші звернення будуть відредаговані та опубліковані безкоштовно у ЗМІ.
Запрошуємо колег із ЗМІ приєднатися до ініціативи!
Координатором проекту є заступник керівника інформагентства «Інтерфакс-Україна» та видавець проекту Open4Business Максим Уракін.
Інформацію про зниклих надсилайте, будь ласка, на електронну пошту maksim.urakin@gmail.com
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