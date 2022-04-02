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Rauta представила проект строительства быстровозводимых городков для внутренне перемещённых лиц
13:17 02.04.2022 |
Технология бескаркасного строительства из сэндвич-панелей позволяет возводить посёлки для переселенцев всего за несколько месяцев.
Rauta разработала несколько вариантов генеральных планов застройки, учитывающих различные потребности и возможности финансирования, которые могут включать проекты домов на 1-2 комнаты с отдельным входом, собственным санузлом и кухней.
«В основе концепции городков для переселенцев лежит максимально высокая скорость строительства, комфортные планировки и повышенная энергоэфективность, - рассказал Андрей Озейчук, директор Rauta. - Унификация процессов производства и простота монтажа позволяют обеспечить массовое строительство городков в любом регионе Украины за считанные месяцы».
Отличительной особенностью предложения Rauta от альтернативных решений для временного проживания является то, что дома из сэндвич-панелей могут эффективно эксплуатироваться в течение десятилетий и при необходимости люди будут оставаться в таких посёлках длительное время с комфортным уровнем проживания.
Если со временем потребность в таких посёлках отпадёт, то дома можно будет легко разобрать и переместить в другие места, а также перепрофилировать для выполнения новых функций: базы отдыха, административные центры, амбулатории, небольшие торговые или офисные здания и др.
Ознакомиться с планировками домов для беженцев и возможными вариантами генеральных планов можно по ссылке.
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