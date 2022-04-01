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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Медичний центр ADONIS продовжує надавати медичну допомогу - повний перелік послуг

16:16 01.04.2022 |

Пресс-релизы

 

У ці складні часи медичний центр ADONIS продовжує надавати медичну допомогу пацієнтам.

Незважаючи на військовий стан та екстремальні умови роботи, наші лікарі та медичний персонал працюють.

Сьогодні ми, як і вся Україна, докладаємо максимум зусиль для допомоги нашим захисникам та цивільному населенню.

В даний момент МГК «ADONIS» вже відновила роботу 8 філій у Києві та Київський області, поновлюємо планові прийоми багатопрофільних фахівців, надаємо діагностичні і лабораторні послуги, проводимо ургентні та планові операції. Безкоштовно надаємо допомогу ЗСУ, ТРО, МЧС, поліції, пораненим та лікарям.

Наразі багато сімей в Україні стикаються з необхідністю перевезення родичів, яким за станом здоров'я критично необхідний професійний медичний супровід у дорозі, у безпечне місце проживання або для продовження лікування в медичному закладі.

Невідкладна допомога ADONIS має технічні можливості для транспортування пацієнтів як по Україні, так і за кордон у супроводі досвідчених лікарів.

Реанімобілі, що укомплектовані необхідним обладнанням, можуть перевозити на будь-які відстані.

Щоб пацієнт отримав своєчасну та комплексну допомогу, реанімобілі обладнані згідно з суворими стандартами МОЗ:

  • Реанімаційний набір: трубки для інтубації, обладнання для катетеризації та дренажу
  • Апарат ШВЛ WEINMANN, з розводкою кисню по салону
  • Найсучасніший дефібрилятор ZOLL
  • Кардіомонітор для контролю стану пацієнта
  • Інфузомат для безперервного введення препаратів
  • Вакуумний матрац для фіксації пацієнтів з політравмою
  • Жорсткі носилки-щити для транспортування
  • Аспіратор для видалення слизу, рідин, сторонніх тіл
  • Витратні матеріали (шини, стерильні перев'язувальні матеріали)
  • Комір Шанцю (фіксація шийного відділу хребта)
  • Пульсоксиметр для контролю сатурації та частоти серцевого ритму
  • Система безперервної подачі зволоженого кисню
  • Кардіограф, глюкометр, тест-смужки та інше обладнання

    • В ADONIS створені всі умови для збереження та відновлення здоров'я людини.

    Запрошуємо до співпраці благодійні організації та фонди. За додатковою інформацію, будь ласка, звертайтесь, за номером +38 093 374 8351 Лонська Світлана.

    Бережіть себе!

    Віримо в Збройні сили України, тримаємо стрій і обов'язково переможемо! Слава Україні!
     

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