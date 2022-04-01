Медичний центр ADONIS продовжує надавати медичну допомогу - повний перелік послуг

У ці складні часи медичний центр ADONIS продовжує надавати медичну допомогу пацієнтам.

Незважаючи на військовий стан та екстремальні умови роботи, наші лікарі та медичний персонал працюють.

Сьогодні ми, як і вся Україна, докладаємо максимум зусиль для допомоги нашим захисникам та цивільному населенню.

В даний момент МГК «ADONIS» вже відновила роботу 8 філій у Києві та Київський області, поновлюємо планові прийоми багатопрофільних фахівців, надаємо діагностичні і лабораторні послуги, проводимо ургентні та планові операції. Безкоштовно надаємо допомогу ЗСУ, ТРО, МЧС, поліції, пораненим та лікарям.

Наразі багато сімей в Україні стикаються з необхідністю перевезення родичів, яким за станом здоров'я критично необхідний професійний медичний супровід у дорозі, у безпечне місце проживання або для продовження лікування в медичному закладі.

Невідкладна допомога ADONIS має технічні можливості для транспортування пацієнтів як по Україні, так і за кордон у супроводі досвідчених лікарів.

Реанімобілі, що укомплектовані необхідним обладнанням, можуть перевозити на будь-які відстані.

Щоб пацієнт отримав своєчасну та комплексну допомогу, реанімобілі обладнані згідно з суворими стандартами МОЗ:

Реанімаційний набір: трубки для інтубації, обладнання для катетеризації та дренажу

Апарат ШВЛ WEINMANN, з розводкою кисню по салону

Найсучасніший дефібрилятор ZOLL

Кардіомонітор для контролю стану пацієнта

Інфузомат для безперервного введення препаратів

Вакуумний матрац для фіксації пацієнтів з політравмою

Жорсткі носилки-щити для транспортування

Аспіратор для видалення слизу, рідин, сторонніх тіл

Витратні матеріали (шини, стерильні перев'язувальні матеріали)

Комір Шанцю (фіксація шийного відділу хребта)

Пульсоксиметр для контролю сатурації та частоти серцевого ритму

Система безперервної подачі зволоженого кисню

Кардіограф, глюкометр, тест-смужки та інше обладнання

В ADONIS створені всі умови для збереження та відновлення здоров'я людини.

Запрошуємо до співпраці благодійні організації та фонди. За додатковою інформацію, будь ласка, звертайтесь, за номером +38 093 374 8351 Лонська Світлана.

Бережіть себе!

Віримо в Збройні сили України, тримаємо стрій і обов'язково переможемо! Слава Україні!