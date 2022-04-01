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Медичний центр ADONIS продовжує надавати медичну допомогу - повний перелік послуг
16:16 01.04.2022 |
У ці складні часи медичний центр ADONIS продовжує надавати медичну допомогу пацієнтам.
Незважаючи на військовий стан та екстремальні умови роботи, наші лікарі та медичний персонал працюють.
Сьогодні ми, як і вся Україна, докладаємо максимум зусиль для допомоги нашим захисникам та цивільному населенню.
В даний момент МГК «ADONIS» вже відновила роботу 8 філій у Києві та Київський області, поновлюємо планові прийоми багатопрофільних фахівців, надаємо діагностичні і лабораторні послуги, проводимо ургентні та планові операції. Безкоштовно надаємо допомогу ЗСУ, ТРО, МЧС, поліції, пораненим та лікарям.
Наразі багато сімей в Україні стикаються з необхідністю перевезення родичів, яким за станом здоров'я критично необхідний професійний медичний супровід у дорозі, у безпечне місце проживання або для продовження лікування в медичному закладі.
Невідкладна допомога ADONIS має технічні можливості для транспортування пацієнтів як по Україні, так і за кордон у супроводі досвідчених лікарів.
Реанімобілі, що укомплектовані необхідним обладнанням, можуть перевозити на будь-які відстані.
Щоб пацієнт отримав своєчасну та комплексну допомогу, реанімобілі обладнані згідно з суворими стандартами МОЗ:
В ADONIS створені всі умови для збереження та відновлення здоров'я людини.
Запрошуємо до співпраці благодійні організації та фонди. За додатковою інформацію, будь ласка, звертайтесь, за номером +38 093 374 8351 Лонська Світлана.
Бережіть себе!
Віримо в Збройні сили України, тримаємо стрій і обов'язково переможемо! Слава Україні!
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