Ощадбанк: Посівній - бути!

У рамках урядової програми підтримки сільгоспвиробників Ощадбанк розпочинає кредитування на проведення посівної кампанії.

Українські сільгоспвиробники зможуть отримати:

* до 80% забезпечення кредитів державною гарантією,

* кредити під 0% на період воєнного стану та протягом першого місяця після його припинення або скасування.

Ощадбанк традиційно є одним із лідерів кредитування агросектора, у тому числі з застосуванням державних програм.

Звертайтесь до відділення Ощадбанку або до контакт-центру для клієнтів ММСБза тел.: 0800219800 для консультацій та отримання фінансування посівної кампанії 2022 року.

Нагадуємо, що актуальний перелік відділень Ощадбанку, який щоденно оновлюється, розміщено на офіційному сайті https://www.oschadbank.ua/aktualnij-rezim-roboti-viddilen-ta-bankomativ.