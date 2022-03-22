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Ощадбанк: Посівній - бути!
11:27 22.03.2022 |
У рамках урядової програми підтримки сільгоспвиробників Ощадбанк розпочинає кредитування на проведення посівної кампанії.
Українські сільгоспвиробники зможуть отримати:
* до 80% забезпечення кредитів державною гарантією,
* кредити під 0% на період воєнного стану та протягом першого місяця після його припинення або скасування.
Ощадбанк традиційно є одним із лідерів кредитування агросектора, у тому числі з застосуванням державних програм.
Звертайтесь до відділення Ощадбанку або до контакт-центру для клієнтів ММСБза тел.: 0800219800 для консультацій та отримання фінансування посівної кампанії 2022 року.
Нагадуємо, що актуальний перелік відділень Ощадбанку, який щоденно оновлюється, розміщено на офіційному сайті https://www.oschadbank.ua/aktualnij-rezim-roboti-viddilen-ta-bankomativ.
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