Финансовые новости
- |
- 21.03.22
- |
- 19:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Rauta разработала технологию строительства из сэндвич-панелей, позволяющую возводить дома всего за 7 дней.
15:42 21.03.2022 |
Новая
В качестве несущих и ограждающих конструкций домов применяются сэндвич-панели Ruukki, что позволяет снизить стоимость строительства за счёт отсутствия необходимости сооружения каркаса. При этом коттеджи получаются максимально энергоэффективными (сопротивление теплопередаче R=7,43 м2К/Вт) и долговечными (срок эффективной эксплуатации более 50 лет).
На сегодня Rauta разработала несколько практичных планировок коттеджей из сэндвич-панелей площадью от 26 м2 до 139 м2. При этом планировки площадью 26 м2 и 49 м2 могут размещаться блочно с устройством общих перегородок. Такое решение позволяет ещё больше снизить стоимость строительства, а также максимально быстро возводить городки для поселения людей, остро нуждающихся в жилье.
«Ключевой целью этого проекта стало создание надёжных, функциональных и энергоэффективных домов в кратчайшие сроки, - сообщил Андрей Озейчук, директор Rauta. - Эргономика планировок продумана так, что даже в доме площадью всего 26 м2 может комфортно проживать семья из 3-4 человек».
Детальнее ознакомиться с конструктивными решениями и преимуществами
строительства жилых одноэтажных домов из сэндвич-панелей можно
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кандидатский максимум: как Еврокомиссия будет подталкивать Украину к членству в ЕС
|Переговоры Байдена и Си Цзиньпина. Захочет ли Китай сыграть против России
|Почему вариант без НАТО для Украины – не вариант. Экономика вопроса
|Нидерланды и Германия поставят Словакии ЗРК «Пэтриот» после передачи Украине ее систем С-300
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Клієнти ПриватБанку можуть підключати власні картки до сервісу PayPal
|ПриватБанк начал продавать военные облигации населению
|Ruukki підтримує Україну та припиняє співпрацю з російськими та білоруськими компаніями
|Все больше людей выбирают сферу IT и работать удаленно из дома
|22 февраля в Киеве в офисе «Клуба Экспертов» пройдет семинар и мастер-класс по сигарам
|Распространенные поломки, особенности техобслуживания и ремонта турбины автомобиля
Это интересно
|Microsoft представила свою первую смарт-камеру — она получила чип мощностью 1 Тфлопс
|Дефицит серверов может ожидать Россию в ближайшие несколько месяцев
|Президент США Джо Байден подписал закон об отчетности о киберинцидентах
|BMW и Volkswagen вынуждены останавливать заводы из-за нехватки деталей из Украины
|Сервис авторизации пользователей Auth0 остановил продажи клиентам из России и Беларуси
|Технология для Xbox Series теперь и на ПК. DirectStorage API наконец-то выходит для компьютеров
|В России и Белоруссии перестали работать основные компании, которые выдают сертификаты безопасности SSL и TLS для веб-сайтов