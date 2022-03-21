Rauta разработала технологию строительства из сэндвич-панелей, позволяющую возводить дома всего за 7 дней.

Новая технология быстровозводимых одноэтажных жилых домов даёт возможность максимально быстро обеспечить людей качественным жильем.

В качестве несущих и ограждающих конструкций домов применяются сэндвич-панели Ruukki, что позволяет снизить стоимость строительства за счёт отсутствия необходимости сооружения каркаса. При этом коттеджи получаются максимально энергоэффективными (сопротивление теплопередаче R=7,43 м2К/Вт) и долговечными (срок эффективной эксплуатации более 50 лет).

На сегодня Rauta разработала несколько практичных планировок коттеджей из сэндвич-панелей площадью от 26 м2 до 139 м2. При этом планировки площадью 26 м2 и 49 м2 могут размещаться блочно с устройством общих перегородок. Такое решение позволяет ещё больше снизить стоимость строительства, а также максимально быстро возводить городки для поселения людей, остро нуждающихся в жилье.

«Ключевой целью этого проекта стало создание надёжных, функциональных и энергоэффективных домов в кратчайшие сроки, - сообщил Андрей Озейчук, директор Rauta. - Эргономика планировок продумана так, что даже в доме площадью всего 26 м2 может комфортно проживать семья из 3-4 человек».