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ПриватБанк начал продавать военные облигации населению
16:06 10.03.2022 |
ПриватБанк открыл возможность покупать военные ОВГЗ в режиме online на сайте Приват24. Такую возможность имеют клиенты, которые готовы сделать взнос не менее 100 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
В пресс-службе рассказали, как это сделать
* Зайти на сайт Приват24 (в мобильной версии такая опция отсутствует)
* В разделе "Услуги" меню "Ценные бумаги" и выбрать ОВГЗ
* Заполнить предложенную форму и подписать с помощью электронной подписи (ЭЦП/КЭП) документы об открытии счета в ценных бумагах и приобретение бумаг.
Купить военные ОВГЗ можно так же, как и обычные. С механизмом покупки можно ознакомиться в видео.
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