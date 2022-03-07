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Ruukki підтримує Україну та припиняє співпрацю з російськими та білоруськими компаніями
10:42 07.03.2022 |
Фінський концерн Ruukki повністю засуджує напад Росії на Україну та її вороже ставлення до українського народу.
Безпека співробітників, клієнтів та партнерів має для Ruukki першочергове значення. Операції компанії в Україні були призупинені, а всі поставки і продажі до Росії та Білорусі припинені.
"Наші думки з народом України, нашими колегами, клієнтами та партнерами, які перебувають у епіцентрі війни. Компанія та співробітники Ruukki у різних країнах допомагають українським колегам та їхнім сім'ям, надаючи фінансову підтримку та допомогу у переселенні. Ми вдячні всім тим, хто постійно працює, щоб допомогти народу України", - повідомили в компанії.
Також концерн Ruukki-SSAB надає фінансову допомогу Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців для підтримки людей в Україні.
В Україні продукцію Ruukki для комерційного будівництва представляє компанія Rauta.
ТОВ "Раута Груп" (ТМ Rauta) створено в 2014 році, основним видом діяльності є проектування будівель, постачання та монтаж будівельних матеріалів. Компанія має ліцензію на виконання будівельних робіт із середнім і значним класом наслідків (СС2, СС3). Згідно з даними Єдиного держреєстру, власником 100% статутного капіталу компанії є Андрій Озейчук.
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