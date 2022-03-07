Ruukki підтримує Україну та припиняє співпрацю з російськими та білоруськими компаніями

Фінський концерн Ruukki повністю засуджує напад Росії на Україну та її вороже ставлення до українського народу.

Безпека співробітників, клієнтів та партнерів має для Ruukki першочергове значення. Операції компанії в Україні були призупинені, а всі поставки і продажі до Росії та Білорусі припинені.

"Наші думки з народом України, нашими колегами, клієнтами та партнерами, які перебувають у епіцентрі війни. Компанія та співробітники Ruukki у різних країнах допомагають українським колегам та їхнім сім'ям, надаючи фінансову підтримку та допомогу у переселенні. Ми вдячні всім тим, хто постійно працює, щоб допомогти народу України", - повідомили в компанії.

Також концерн Ruukki-SSAB надає фінансову допомогу Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців для підтримки людей в Україні.

В Україні продукцію Ruukki для комерційного будівництва представляє компанія Rauta.

ТОВ "Раута Груп" (ТМ Rauta) створено в 2014 році, основним видом діяльності є проектування будівель, постачання та монтаж будівельних матеріалів. Компанія має ліцензію на виконання будівельних робіт із середнім і значним класом наслідків (СС2, СС3). Згідно з даними Єдиного держреєстру, власником 100% статутного капіталу компанії є Андрій Озейчук.



