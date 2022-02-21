22 февраля в Киеве в офисе «Клуба Экспертов» пройдет семинар и мастер-класс по сигарам

22 февраля в Клубе Экспертов возле метро "Дворец Украина" по адресу: Киев, улица Тютюнныка (бывшая Барбюса) 51/1а, офис 112, состоится мастер-класс по сигарам и коньяку.

Мастер-класс проведут топовые специалисты своего дела:

- по коньяку - Наталья Благополучная, президент Всеукраинской ассоциации виноделов и сомелье,

- по сигарам - Дмитрий Гуринчик, самый авторитетный специалист в Украине по сигарной и табачной продукции, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций "Сигарного Дома Фортуна".









Все оборудование для хранения, подготовки, подачи и курения сигар (хумидор, аксессуары, пепельницы) включено.





Мастер-класс и дегустация начнутся с аперитивных напитков и сигар. Эксперт расскажет о правилах курения сигар, представит несколько видов сигар ручной скрутки от разных стран-производителей (Куба, Доминиканская Республика, Гондурас, Мексика). Участники семинара-дегустации узнают об особенностях сигар разных стран и их классификации. Во время дегустации, эксперт расскажет и покажет основные правила курения сигар, участники попробуют различные сочетания сигар с напитками и едой.

Гости познакомятся с процессом выращивания табака, подготовки табачных листьев и скрутки сигар.

Также эксперт расскажет о сигарных мифах и интересных фактах из мира сигарного бизнеса.

К сигарам будут предложены несколько коньяков, в том числе и коллекционный 25-летний коньяк "Империал" ТД Таврия.

Организаторами мероприятия выступили: "Ассоциация кавистов Украины", "Всеукраинская ассоциация виноделов и сомелье", "Клуб Экспертов", "MaxEvents" и сигарный дом "Фортуна".

Продолжительность семинара-дегустации - 3 часа, начало в 18-30.

Стоимость участия для одного человека 2600 грн.





Для членов Клуба Экспертов - 2000 грн.

Место проведения: Киев, комплекс Французский квартал, офис Клуба Экспертов, ул. Тютюнника (ранее Барбюса) 51/1А, первый этаж офис 112, вход через домофон #112. Офис находится в районе метро "Дворец Украина".

Количество мест ограничено.

Справки и аккредитация по телефону (067)1822565.