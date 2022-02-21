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22 февраля в Киеве в офисе «Клуба Экспертов» пройдет семинар и мастер-класс по сигарам
18:42 20.02.2022 |
Мастер-класс проведут топовые специалисты своего дела:
- по коньяку - Наталья Благополучная, президент Всеукраинской ассоциации виноделов и сомелье,
- по сигарам - Дмитрий Гуринчик, самый авторитетный специалист в Украине по сигарной и табачной продукции, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций "Сигарного Дома Фортуна".
Мастер-класс и дегустация начнутся с аперитивных напитков и сигар. Эксперт расскажет о правилах курения сигар, представит несколько видов сигар ручной скрутки от разных стран-производителей (Куба, Доминиканская Республика, Гондурас, Мексика). Участники семинара-дегустации узнают об особенностях сигар разных стран и их классификации. Во время дегустации, эксперт расскажет и покажет основные правила курения сигар, участники попробуют различные сочетания сигар с напитками и едой.
Гости познакомятся с процессом выращивания табака, подготовки табачных листьев и скрутки сигар.
Также эксперт расскажет о сигарных мифах и интересных фактах из мира сигарного бизнеса.
К сигарам будут предложены несколько коньяков, в том числе и коллекционный 25-летний коньяк "Империал" ТД Таврия.
Организаторами мероприятия выступили: "Ассоциация кавистов Украины", "Всеукраинская ассоциация виноделов и сомелье", "Клуб Экспертов", "MaxEvents" и сигарный дом "Фортуна".
Продолжительность семинара-дегустации - 3 часа, начало в 18-30.
Для членов Клуба Экспертов - 2000 грн.
Место проведения: Киев, комплекс Французский квартал, офис Клуба Экспертов, ул. Тютюнника (ранее Барбюса) 51/1А, первый этаж офис 112, вход через домофон #112. Офис находится в районе метро "Дворец Украина".
Количество мест ограничено.
Справки и аккредитация по телефону (067)1822565.
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