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Распространенные поломки, особенности техобслуживания и ремонта турбины автомобиля
11:02 17.02.2022 |
Турбинные двигатели устанавливают не только в грузовых, но и легковых автомобилях. Это стало возможно благодаря относительно небольшим размерам, большой мощности. В отличие от атмосферного аналога, турбодвигатель отличается своей конструкцией и принципом работы.
Особенности конструкции и принцип работы турбины автомобиля
В основе конструкции лежит турбокомпрессор.
Принцип работы турбодвигателя:
Характеристики турбодвигателя
Существует несколько особенностей турбодвигателей:
Особенности техобслуживания и ремонта турбины автомобиля
Чтобы обеспечить исправную работу турбодвигателя, необходимо приобретать качественные горюче-смазочные материалы, рекомендованные производителем. Не стоит экономить на масле, топливе. Это связано с тем, что из-за увеличения мощностей и повышения крутящего момента, двигатель работает на максимальных нагрузках. В результате этого очень сильно нагревается. Повышенная температура способствует кристаллизации, выпадению осадка из масла. В свою очередь это повышает истираемость деталей внутри системы, что может стать причиной быстрого выхода из строя.
При соблюдении условий эксплуатации, применении качественных горюче-смазочных материалов, можно продлить срок службы двигателя. Работники СТО сталкивались с случаями, когда турбодвигатель служил дольше самого автомобиля, кузов которого сгнил. Турбину переставили на другую технику, где она работала много лет без поломок и повреждений. Стоит отметить, что осуществлять ремонт турбодвигателя гораздо сложнее, чем атмосферного устройства. Это обусловлено более сложной конструкцией, наличием в составе компрессора. Таким образом, специалист должен разбираться не только в конструкции моторов, но и в гидравлике.
Чаще всего выходит из строя фильтр, который забивается продуктами сгорания. После его замены работоспособность турбины быстро восстанавливается. Из-за постоянного функционирования при высоких температурах, из масла выпадает осадок. Он способствует истиранию металлических деталей оборудования. В результате этого детали могут прокручиваться, выходить из строя.
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