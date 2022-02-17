Распространенные поломки, особенности техобслуживания и ремонта турбины автомобиля

Турбинные двигатели устанавливают не только в грузовых, но и легковых автомобилях. Это стало возможно благодаря относительно небольшим размерам, большой мощности. В отличие от атмосферного аналога, турбодвигатель отличается своей конструкцией и принципом работы.





Особенности конструкции и принцип работы турбины автомобиля

В основе конструкции лежит турбокомпрессор.

Принцип работы турбодвигателя:

В систему захватывается часть выхлопных газов, где смешивается с воздухом.

В двигатель поступает воздух с продуктами сгорания под высоким давлением. Благодаря этому увеличивается крутящий момент, повышается мощность устройства.

Соответственно при стандартном размере, турбинные двигатели отличаются высокой мощностью. В основе оборудования лежит компрессор, который осуществляет сжатие воздуха.

Благодаря этому конструктивному элементу повышается мощность оборудования.





Характеристики турбодвигателя

Существует несколько особенностей турбодвигателей:

высокая мощность

приличный расход топлива, выше, чем у атмосферных аналогов

повышенная чувствительность к качеству горюче-смазочных материалов и топливу

требуют регулярного техобслуживания на СТО

долго охлаждаются после длительных поездок





Особенности техобслуживания и ремонта турбины автомобиля

Чтобы обеспечить исправную работу турбодвигателя, необходимо приобретать качественные горюче-смазочные материалы, рекомендованные производителем. Не стоит экономить на масле, топливе. Это связано с тем, что из-за увеличения мощностей и повышения крутящего момента, двигатель работает на максимальных нагрузках. В результате этого очень сильно нагревается. Повышенная температура способствует кристаллизации, выпадению осадка из масла. В свою очередь это повышает истираемость деталей внутри системы, что может стать причиной быстрого выхода из строя.

При соблюдении условий эксплуатации, применении качественных горюче-смазочных материалов, можно продлить срок службы двигателя. Работники СТО сталкивались с случаями, когда турбодвигатель служил дольше самого автомобиля, кузов которого сгнил. Турбину переставили на другую технику, где она работала много лет без поломок и повреждений. Стоит отметить, что осуществлять ремонт турбодвигателя гораздо сложнее, чем атмосферного устройства. Это обусловлено более сложной конструкцией, наличием в составе компрессора. Таким образом, специалист должен разбираться не только в конструкции моторов, но и в гидравлике.

Чаще всего выходит из строя фильтр, который забивается продуктами сгорания. После его замены работоспособность турбины быстро восстанавливается. Из-за постоянного функционирования при высоких температурах, из масла выпадает осадок. Он способствует истиранию металлических деталей оборудования. В результате этого детали могут прокручиваться, выходить из строя.