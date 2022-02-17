В Киеве прошло мероприятие, посвященное инвестициям и инновациям в строительной отрасли









10 февраля 2022 г. в помещении Киевского национального университета строительства и архитектуры прошло мероприятие по теме: "Строительство. Инновации. Инвестиции. Технологии" в рамках ІV Международной научно-практической онлайн-конференции "Актуальные проблемы, приоритетные направления и стратегии развития Украины".

Организаторы мероприятия:

Международная ассоциация трансфера технологий (ITTA);

Киевский Национальный университет строительства и архитектуры;

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству;

Международный креативный центр "I-Dolina".

Спикеры:

- президент Международной ассоциации трансфера технологий (ITTA) - Гончаренко Артем;

- проректор по научной работе и инновационному развитию Киевского Национального университета строительства и архитектуры, кандидат технических наук - Александр Ковальчук;

- заместитель председателя Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству - Иван Парух;

- советник Киевского городского Председателя по вопросам финансов и инвестиций - Круглик Сергей;

- глава правления Международного креативного центра I-Dolina - Теплюк Александр;

- заместитель Председателя Правления АО "АЙБОКС БАНК" - Наконечный Ростислав

- академик, Директор научно-технического центра Академии строительства Украины - Перегинец Иван

- основатель и генеральный директор AuxBridge - Майкл Гирел;

- доктор технических наук, профессор кафедры ОТиОС Киевского Национального университета строительства и архитектуры - Волошкина Елена;

- доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой ОТиОС Киевского Национального университета строительства и архитектуры - Ткаченко Татьяна;

- доктор технических наук, профессор кафедры архитектурных конструкций Киевского национального университета строительства и архитектуры - Сергейчук Олег;

- профессор кафедры ОТиОС Киевского Национального университета строительства и архитектуры, доктор технических наук, кандидат биологических наук, эксперт секции «Охрана окружающей среды» научного совета МОН Украины, президент Международного конгресса ICSEM-VI, руководитель специализированной комиссии в Международном союзе охраны природы (IUCN) - Кривомаз Татьяна;

- Заведующая кафедрой, доктор технических наук, профессор, член научно-методического совета МОН Украины, эксперт Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Украины, член-корреспондент Транспортной Академии Украины, академик Международной академии безопасности жизнедеятельности и вице-президент Международной академии культуры безопасности, экологии и здоровья - Хрутьба Виктория.

На конференции было поднято ряд важных вопросов в сфере строительства от экологии до инвестирования.

Так, активно обсуждалась инициатива киевского городского головы Виталия Кличко по созданию муниципального банка Киева как возможного инструмента для киевлян. Кредитование покупки жилья или других нужд жителей столицы и другие возможности использования инструментов данного банка.

Актуальным, для многих присутствующих, было выступление заместителя председателя Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству по финансированию приобретения собственного жилья молодежью при поддержке государства. Анализ реализации программ, в том числе, по обеспечению внутренне перемещённых лиц жильем.

Также, относительно банковских инструментов и их реализации было достаточно информативное и содержательное выступление заместителя председателя правления АО "АЙБОКС БАНК", потому что каждый застройщик понимает, что без финансовой поддержки, строительство крупных объектов достаточно ограничено.

От финансовых инструментов, спикеры перешли к научно-практическим выступлениям, призванных улучшить украинскую строительную отрасль, поднять ее до уровня современных строительных норм и тенденций.

Проектирование высокотехнических объектов по ВИМ-технологии, умный город, роль солнцезащиты в энергосбережении зданий, шумовое и вещественное загрязнение города, отвод дождевых стоков, зеленое строительство и перспективы использования альтернативных материалов для дорожного строительства и это только часть выступлений, которые были озвучены на указанной конференции.

Был презентован социологический опрос среди специалистов креативной индустрии относительно того, как они видят свое жилье и каким параметрам оно должно соответствовать. Цель данного опроса - показать направление для застройщиков и что они должны обращать внимание во время проектирования.

Все гости имели возможность напрямую общаться со спикерами, задавать вопросы и получить на них содержательный ответ, как во время самого выступления так и "Кофе-брейка".

Также в мероприятии приняли участие депутаты Верховной рады Украины, местные депутаты, представители Министерств, общественных организаций, застройщики, представители инвестиционных компаний и другие заинтересованные лица.

Отдельно благодарим партнеров мероприятия: PATProfi, AGGR World, AGGR University, "Науковий потенціал", сайт Work.ua, "Клуб експертів", бренд "ANDREAS MOSKIN", "AuxBridge", "Zapakovka & BumStak", "ClimEd", "Focus", "G-Global", "UCFA", "PtofBild" "National Institute of Regional Development", "Київська мала академія наук", "Асоціація освіти і науки України", радіошоу "Експертна Думка", компания "WATER STREAM" та "Інтерфакс-Україна".

"Строительство. Екология. Инновации. Инвестиции. Технологии" - это первое из многих мероприятий, в рамках IV Международной научно-практической онлайн-конференции «Актуальные проблемы, приоритетные направления и стратегии развития Украины», которые планируется провести во всех регионах Украины, главная цель которых - просвещение с помощью лучших спикеров, в частности и иностранных в сфере строительства, технологий, инноваций и инвестиций.