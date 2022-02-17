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Якісні кран-балки від провідного вітчизняного виробника
15:39 16.02.2022 |
Як відомо, кран-балки відносяться го групи кранів мостового типу. У більшості випадків вони використовуються для проведення підіймально-транспортних робіт у різних сегментах промислового виробництва, будівництва, логістики тощо. Це вельми ефективне вантажопідйомне обладнання знайшло широке застосування в цехах, майстернях і складських приміщеннях, на критих і відкритих майданчиках, де необхідно виконувати роботи з розвантаження, навантаження та переміщення різноманітних важких або великогабаритних вантажів.
До числа основних особливостей кран-балки слід віднести:
В Україні на сьогодні беззаперечним лідером у виробництві високоякісної кранової вантажопідйомної техніки є Київський завод підіймально-транспортного обладнання. Це підприємство протягом багатьох років успішно займається виробництвом кранового обладнання різних типів, у тому числі кран-балок. Великий вибір моделей та оптимально підібрана комплектація дозволяє використовувати опорні та підвісні крани КЗПТО практично повсюди, де є потреба в підйомі та переміщенні вантажів вагою до 12,5 тонн.
Крани мостові однобалочні - https://kzpto.com.ua/uk/oporni-krani/ (так офіційно називаються кран-балки), котрі випускаються на Київському заводі ПТО, повною мірою відповідають затвердженим технічним умовам і всім діючим стандартам якості як українським, так і європейським. Кран-балка можуть бути з ручним або електричним приводом та укомплектовані, відповідно, ручним талем або електротельфером. Зрозуміло, більшим попитом користуються електричні кран-балки, ніж їх ручні аналоги, бо вони, хоча й дорожчі, але набагато ефективніше у роботі.
Крани з електричним приводом зазвичай розраховані на інтенсивну експлуатацію, дозволяють переміщати більш важкі вантажі, витрачаючи при цьому мінімум електроенергії. Електричні приводи встановлюються на механізми: підйомного пристрою, переміщення самої кран-балки, тельфера. Управління здійснюється за допомогою дротових пультів або систем радіоуправління. Останній варіант - найбільш зручний і безпечний.
Чому варто купити кран-балку саме на КЗПТО?
Команда професіоналів пропонує не тільки моделі кранів стандартної комплектації, але і виконує індивідуальні замовлення будь-якої складності на найвищому рівні. Швидке виготовлення, оперативна доставка та монтаж кран-балки на місці, котрий виконується, як правило, на протязі одного-двох робочих днів, дозволяють заощадити час замовників і бути впевненими в тому, що всі роботи виконано грамотно та кваліфіковано.
Крім того, при необхідності КЗПТО надає можливість отримання відстрочки платежу або покупки кран-балки (або будь-якої іншої кранової техніки) в лізинг. Також обов'язково надається тривала гарантія, а в майбутньому заводські фахівці готові здійснювати постгарантійне сервісне обслуговування.
Недорого купити кран-балку від найкращого українського виробника, а також більш детально ознайомитися з різними видами сучасного підйомно-транспортного обладнання можна на заводському сайті - www.kzpto.com.ua
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