Україна – Бахрейн : нові туристичні можливості

Країни Арабської Затоки дедалі стають більш відкритими та популярними для українських мандрівників. Безумовно провідним туристичним напрямком серед наших наших громадян багато років поспіль вважаються Об'єднані Арабські Емірати, останні п'ять років українці поступово підкорюють Катар. Інші країни Затоки, в залежності від туристичного потенціалу, також воліють бачити серед своїх відвідувачів гостей з України. Минулого року прямі рейси з'єднали Україну та Саудівську Аравію, яка поставила за мету до 2030 року створити в країні туристичну революцію, цього року ще кілька країн регіону мають намір відкрити пряме авіаційне сполучення з українською столицею.

04 лютого туроператор Pan Ukraine спільно з офіційним представництвом Бахрейну, Visit Bahrain та Офісом з Туризму Бахрейну презентували в столичному готелі Hilton Kyiv спільний проект, метою якого є промоція нової туристичної дестинації для українців та збільшення туристичного потоку до України завдяки візитам громадян Бахрейну. Все це стане можливим завдяки чартерній програмі рейсів Київ - Манама - Київ, початок якої запланований на 15 березня. Рейси між Україною та Бахрейном виконуватимуться щотижня, на літаках Boeing 737-800NG української авіакомпанії Bees Airline, час у польоті складатиме 4 години 20 хвилин. За планом замовника чартерної програми, туроператора Pan Ukraine , перші два місяці рейси обслуговуватимуть переважно українських туристів, які захочуть відкрити для себе нову країну Арабської Затоки , а після 17 травня, коли в Бахрейні вже буде доволі спекотно, на місцевих мешканців чекатимуть курорти України.

Офіційна частина заходу розпочалася з підписання договору про співпрацю між Visit Bahrain та Pan Ukraine та продовжилась у форматі workshop під час якого численні туристичні агенції, що були запрошені до участі в заході, мали можливість поспілкуватись з готелями Бахрейну - Sofitel Bahrain Zallaq Thalassa Sea & Spa 5* та Vida Beach Resort Marassi Al Bahrain 5*, з'ясувати всі деталі відпочинку в країні у представника Visit Bahrain та обговорити умови щодо співпраці з туроператором Pan Ukraine.

По закінчені workshop відбулася презентація країни Бахрейн та святкова вечеря з нагоди чартерної програми , в якій взяли участь Голова Державної агенції з розвитку туризму (ДАРТ) України Мар'яна Олеськів, CEO Visit Bahrain Алі Амаралла, CEO Pan Ukraine Олена Шаповалова, голова відділу продажів авіакомпанії Bees Airline Наталія Вергелес, готельєри, представники туристичних агенцій та ЗМІ.

Щодо самої країни, Бахрейн - це найменша за територією арабська держава, архіпелаг, що складається з 33 островів. Українці знайдуть тут не тільки арабську екзотику, але й захоплюватимуться стародавньою культурою, багатовіковими традиціями, місцевою кухнею і, звичайно, гостинністю мешканців Бахрейну. Під час відпочинку можна зайнятись соколиною охотою, пірнанням у пошуках місцевих перлин, які за формою вважаються найдосконалішими, відчути себе учасником гонки Формула-1, яка, до речі, цього року відбуватиметься з 18 по 20 березня, а також зіграти в гольф або зайнятись шопінгом.

Аби потрапити до Бахрейну, українці мають отримати візу по прибуттю, вартість якої складає 15 дол.США. Щодо обмежень, спричинених пандемією коронавірусу : всі туристи, що прибуватимуть з України до Королівства Бахрейн, мають надати сертифікат про повну вакцинацію , а також пройти додаткове ПЛР-тестування в аеропорту Манама (вартість тесту - 32 дол.США сплачується заздалегідь через додаток BeAwareBahrain). У випадку позитивного тесту по прибуттю, приймаючою компанією передбачено повернення вартості заброньованого готелю та перебування інфікованих гостей в спеціальних об'єктах розміщення протягом 7 днів самоізоляції (за рахунок туристів).

Туроператор Pan Ukraine пропонує тижневі тури на відпочинок до Бахрейну в готелях 4* та 5*, починаючи з 498 дол.США на особу, з урахуванням авіаквитка ,харчування на борту літака, трансфера, проживання зі сніданком, поліса медичного страхування. Крім того, при бронюванні турів до Бахрейну від Pan Ukraine, туроператор надає подарунковий ваучер на відвідання пляжного клубу Solymar, що є власністю партнера - Visit Bahrain.

Туристи, що скористаються першим чартерним рейсом 15 березня, матимуть змогу відвідати гонки Гран-Прі Бахрейну Formula - 1, що пройдуть з 18 по 20 березня на міжнародному автодромі Сахір.