Финансовые новости
- |
- 10.02.22
- |
- 13:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фен-шуй семейных отношений
13:19 10.02.2022 |
Древнее китайское учение о гармонии учит, что от правильного размещения вещей в доме зависит счастье, удача и здоровье людей, в нем проживающих. Трактаты о фен-шуй были написаны давно. Их неоднократно переводили, а язык оригинала цветист и многогранен. Есть вероятность, что под вещами, приносящими счастье и удачу, авторы подразумевали выбор, что-то другое. Не настолько вещественное. Например выбор, который каждый делает ежеминутно.
Правильный выбор
Ошибаясь, или поступая правильно, человек оказывает влияние на свою жизнь и на судьбу окружающих. Правильный выбор возможен всегда. Можно жаловаться на холод, скуку и неудобства. Можно купить одеяло и закутаться в него с книжкой и горячей чашкой чая. Можно выбрать кинофильм для романтического вечернего просмотра и приятно провести время с любимым человеком. Или, как вариант, обидеться на какую либо безделицу и провести вечер в гордом одиночестве.
Этот выбор мы всегда делаем сами. Но предпочитаем забывать об этом и жаловаться на судьбу. И он оказывает большее влияние на удачу, здоровье и счастье, чем расположение кровати по сторонам света.
Взаимоуважение
Взаимоуважение - основной постулат фен-шуй. Неважно куда выходят окна, на север или запад. Важно, чтобы каждый, живущий в доме, имел свое окно. Образно выражаясь.
Каждая собака имеет свою конуру. А человек, особенно близкий, ведь значительно лучше собаки...
Свой угол. Место, в котором тебя не потревожат. Где можно заняться любимым делом или просто полежать, не опасаясь упреков, давления, физического или психологического вторжения. Иметь такое место должен каждый. А уж украсит человек это место цветами или повесит «песню ветра» - дело второстепенное.
Общие интересы
Самый прочный цемент, скрепляющие отдельных людей в дружную и счастливую семью - общие интересы. На первый взгляд, это сочетание несовместимых вещей:
Но именно общие интересы непохожих друг на друга индивидуальностей - основа крепких и долгих взаимоотношений.
Ну и немного романтики
Романтика - отличает семью от других видов человеческих взаимоотношений. Ведь семья, это в первую очередь пара, вокруг которой строится все остальное. Заводятся дети. Приобретается движимое и недвижимое имущество. Закончится романтика - останется кооператив. Все остальное может быть на высшем уровне - взаимоуважение, личное пространство, общие дела. Но семья при этом будет отсутствовать как явление.
Потому, немного романтики, в дополнение ко всему вышеперечисленному - обязательный компонент. При правильном сочетании всех ингредиентов и получается семья, в которой все «по фен-шую».
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|ЕБабуся и еДидусь: кому дадут бесплатные смартфоны и кто заплатит за аттракцион невиданной щедрости
ТОП-НОВОСТИ
|Эффект Чауса. Как дела против Порошенко оборачиваются против Зеленского
|США заговорили о Минских соглашениях: Как Банковая подыгрывает российской пропаганде и что следует делать Зеленскому
|Тайное оружие из США: Что за автоматические гранатометы Mk 19 получила Украина
|Как Макрон предлагал Киеву совместное сидение на шпагате
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Где можно купить кубки и медали на заказ
|Україна – Бахрейн : нові туристичні можливості
|Бизнес-школы: все, что нужно знать
|Как быстро восстановиться после родов: эксперты сказали свое слово
|Як правильно обрати зубну пасту?
|Детская дентофобия: что делать, если ребенок боится стоматолога
Это интересно
|В США впервые испытали полностью беспилотную версию вертолёта UH-60A Black Hawk
|Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu
|Мощностей для выпуска чипов на 200-мм пластинах по-прежнему не хватает — дефицит начнёт спадать только в 2023 году
|Google отчиталась об успехах двухфакторной аутентификации по умолчанию
|Когда закончится пандемия? Ученые о коронавирусе и четвертой прививке
|ФБР арестовало супругов за отмывание $4,5 млрд в криптовалюте, полученных при взломе Bitfinex
|Геомагнитная буря вывела из строя 40 новых интернет-спутников SpaceX Starlink