Фен-шуй семейных отношений

Древнее китайское учение о гармонии учит, что от правильного размещения вещей в доме зависит счастье, удача и здоровье людей, в нем проживающих. Трактаты о фен-шуй были написаны давно. Их неоднократно переводили, а язык оригинала цветист и многогранен. Есть вероятность, что под вещами, приносящими счастье и удачу, авторы подразумевали выбор, что-то другое. Не настолько вещественное. Например выбор, который каждый делает ежеминутно.





Правильный выбор

Ошибаясь, или поступая правильно, человек оказывает влияние на свою жизнь и на судьбу окружающих. Правильный выбор возможен всегда. Можно жаловаться на холод, скуку и неудобства. Можно купить одеяло и закутаться в него с книжкой и горячей чашкой чая. Можно выбрать кинофильм для романтического вечернего просмотра и приятно провести время с любимым человеком. Или, как вариант, обидеться на какую либо безделицу и провести вечер в гордом одиночестве.

Этот выбор мы всегда делаем сами. Но предпочитаем забывать об этом и жаловаться на судьбу. И он оказывает большее влияние на удачу, здоровье и счастье, чем расположение кровати по сторонам света.





Взаимоуважение

Взаимоуважение - основной постулат фен-шуй. Неважно куда выходят окна, на север или запад. Важно, чтобы каждый, живущий в доме, имел свое окно. Образно выражаясь.

Каждая собака имеет свою конуру. А человек, особенно близкий, ведь значительно лучше собаки...

Свой угол. Место, в котором тебя не потревожат. Где можно заняться любимым делом или просто полежать, не опасаясь упреков, давления, физического или психологического вторжения. Иметь такое место должен каждый. А уж украсит человек это место цветами или повесит «песню ветра» - дело второстепенное.





Общие интересы

Самый прочный цемент, скрепляющие отдельных людей в дружную и счастливую семью - общие интересы. На первый взгляд, это сочетание несовместимых вещей:

частного и общего;

уважения к личным делам и активного интереса к жизни других членов семьи.

личного пространства и общих занятий, вместе с пространством для них.

Но именно общие интересы непохожих друг на друга индивидуальностей - основа крепких и долгих взаимоотношений.





Ну и немного романтики

Романтика - отличает семью от других видов человеческих взаимоотношений. Ведь семья, это в первую очередь пара, вокруг которой строится все остальное. Заводятся дети. Приобретается движимое и недвижимое имущество. Закончится романтика - останется кооператив. Все остальное может быть на высшем уровне - взаимоуважение, личное пространство, общие дела. Но семья при этом будет отсутствовать как явление.

Потому, немного романтики, в дополнение ко всему вышеперечисленному - обязательный компонент. При правильном сочетании всех ингредиентов и получается семья, в которой все «по фен-шую».