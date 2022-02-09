Где можно купить кубки и медали на заказ

Кубки и медали на заказ

Кубок с гравировкой или медаль - это важный трофей для участника любых соревнований. Данный приз позволяет по-настоящему ощутить триумф и гордость за себя. Даже спустя долгое время он возвращает человека к этим непередаваемым эмоциям.

Именно поэтому стоит уделять должное внимание выбору наградной атрибутики. Статуэтки, кубки, медали и другие спортивные награды сейчас можно приобрести или заказать их изготовление по индивидуальным параметрам.

Основные этапы изготовления

Чтобы создать кубок, соответствующий пожеланиям заказчика, предусмотрено несколько этапов:

создание макета будущего изделия - клиент может выбрать один из предложенных вариантов, предложить свой эскиз или заказать индивидуальное изготовление;

выбор материалов, которые дадут возможность воплотить задуманное;

согласование внешнего вида и при необходимости внесение правок;

запуск с производство и доставка готового изделия покупателю.

Для производства данных изделий используют высококачественные сплавы металлов, которые имеют высокую устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям. В результате кубок или медаль становится отличным призом и еще в течение долгого времени напоминает о триумфе.

Что учитывать при заказе изделия?

Сейчас доступно большое разнообразие наградной атрибутики. Но прежде чем купить наградную атрибутику на заказ, следует определиться с:

1. Назначением изделия. Компания CraftPrize предлагает разные варианты кубков и медалей. Благодаря этому можно выбрать подходящий вариант для любого масштаба события.

2. Материал изготовления. Как правило, используют специальные сплавы металла, но при желании можно выбрать необычные сочетания стекла или пластика.

3. Оформление. Кубки и медали доступны в самых популярных цветах: золото, серебро и бронза. Золотое изделие традиционно выбирают для вручения за первое место, а остальные соответственно за второе и третье.