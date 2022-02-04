Бизнес-школы: все, что нужно знать





Повысить квалификацию, «вырасти» в компании собственными силами долго и сложно. Гораздо эффективнее пройти обучение у лучших менеджеров, финансистов и маркетологов в современной бизнес-школе, чтобы получить необходимый багаж теоретических знаний и практических навыков для развития.





Что такое МВА?

МВА - это обучение после получения высшего образования. Высокая степень знаний в области менеджмента, финансов и маркетинга. Мастер делового администрирования - следующий уровень начинающего бизнесмена, который хочет эффективно использовать инструменты в деле, повышать результативность и брать больше ответственности без паники и необдуманных решений.

Проходить программу МВА можно в Украине и за границей. Если экономическое образование высшей категории нужно вам для реализации своих проектов или поиска вакансии в крупной компании, на сайте https://verimm.com.ua/education/economy/ узнайте информацию о возможности и преимуществах такого обучения.





Возможности, которые открываются перед студентами бизнес-школ

Если тянет в бизнес и предпринимательство, обязательно получите образование в одной из бизнес-школ. Одного желания и стремления недостаточно, чтобы быстро достичь высоких результат. Нужно также получить теоретическую базу, достаточный набор практических навыков, чтобы начать действовать.

Что получают студенты после прохождения МВА:

уверенность в себе;

навык принятия решения без паники;

большой багажа полезной теоретической информации;

новые знакомства;

квалификация выше, чем у любого из коллег по компании.

Лично для себя получите возможность карьерного роста. Если соединить всё, что получают студенты после прохождения программы, это и влияет на карьерный рост. Принятие решений, взятие на себя рисков и лидерские качества во время работы в команде быстро дают результаты в виде карьерного роста.





Как выбрать бизнес-школу?

В первую очередь определите бюджет на обучение, который вы можете выделить. Также выберите страну для обучения, в которой нужно будет жить 2-3 года.

Если нет возможности переехать жить в другую страну, рассмотрите формат Distance-learning (дистанционное обучение) или обучение в Украине. После этого сравните оставшиеся школы, университеты и другие учебные заведения по престижности, программам обучения отзывам.





Критерии отбора для поступления

Критерии отбора жесткие и зависят не только от ваших знаний. Недостаточно быть бизнесменом или выпускником престижного вуза. Студенту из обычной семьи нужно познакомиться с таким понятием, как клубы и авторитетные знакомства в элитном обществе.

Испытания ждут и в дальнейшем обучении, когда попадете в элитное общество с высокими ценностями морали и поведения, не всегда собственными достижениями. Составьте уникальную заявку, показав амбиции, лидерские способности, желание создавать крупный бизнес, а не оставаться на уровне сети кафешек.





Программы обучения

Программы обучения делятся на общие и специализированные. Каждое из направлений имеет особенности и отличия.





Общие

Общая программа охватывает не только финансы и маркетинг, но и умение формировать лидерские навыки у руководителей отделов компаний, креативное мышление, умение выдерживать стрессовые ситуации и брать больше ответственности на себя.

Программа длиться 2-3 года, в зависимости от выбранного университета. Каждому участнику дается базовая подготовка для работы практически в любом секторе экономики, начиная с частного бизнеса, заканчивая управлением крупным предприятием или компанией.





Специализированные

Если решили стать финансистом, маркетологом или с головой окунуться в предпринимательскую деятельность, выбирайте специализированную программу. Срок обучения меньше - до 2 лет. Главная особенность и преимущество специализированной программы заключается в глубоком изучении одного направления, которое точно пригодиться в работе.

Полученный опыт и знания помогут стать лучшим специалистов в компании, повысить уровень сервиса и предлагаемых услуг. Эксперты советуют начать с фундаментальной подготовки, чтобы освоить все полезные знания в сфере бизнеса. После этого вы сможете пройти обучение по узкому направлению деятельности, и получите вдвойне больше знаний и навыков.





Форматы обучения МВА

Full time - очное обучение в школе с полным прохождением программы.

Part time - вечерние обучение для людей с детьми или для тех, кто работает целый день.

Distance-learning - современный формат дистанционного обучения.





МВА в Украине и за границей

Главная особенность обучения в Украине - невысокая стоимость обучения. За границей прохождение программы обойдется в 2-3 раза дороже, в зависимости от выбранного университета или бизнес-школы. При этом уровень образования в большинстве МВА программах такого уровня ничем не уступают заграничным. Однако, если вы хотели бы учиться у лучших маркетологов, менеджеров и бизнесменов США, Канады и европейских стран, выберите лучшее учебное заведение.