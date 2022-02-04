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Бизнес-школы: все, что нужно знать
17:55 04.02.2022 |
Повысить квалификацию, «вырасти» в компании собственными силами долго и сложно. Гораздо эффективнее пройти обучение у лучших менеджеров, финансистов и маркетологов в современной бизнес-школе, чтобы получить необходимый багаж теоретических знаний и практических навыков для развития.
Что такое МВА?
МВА - это обучение после получения высшего образования. Высокая степень знаний в области менеджмента, финансов и маркетинга. Мастер делового администрирования - следующий уровень начинающего бизнесмена, который хочет эффективно использовать инструменты в деле, повышать результативность и брать больше ответственности без паники и необдуманных решений.
Проходить программу МВА можно в Украине и за границей. Если экономическое образование высшей категории нужно вам для реализации своих проектов или поиска вакансии в крупной компании, на сайте https://verimm.com.ua/education/economy/ узнайте информацию о возможности и преимуществах такого обучения.
Возможности, которые открываются перед студентами бизнес-школ
Если тянет в бизнес и предпринимательство, обязательно получите образование в одной из бизнес-школ. Одного желания и стремления недостаточно, чтобы быстро достичь высоких результат. Нужно также получить теоретическую базу, достаточный набор практических навыков, чтобы начать действовать.
Что получают студенты после прохождения МВА:
Лично для себя получите возможность карьерного роста. Если соединить всё, что получают студенты после прохождения программы, это и влияет на карьерный рост. Принятие решений, взятие на себя рисков и лидерские качества во время работы в команде быстро дают результаты в виде карьерного роста.
Как выбрать бизнес-школу?
В первую очередь определите бюджет на обучение, который вы можете выделить. Также выберите страну для обучения, в которой нужно будет жить 2-3 года.
Если нет возможности переехать жить в другую страну, рассмотрите формат Distance-learning (дистанционное обучение) или обучение в Украине. После этого сравните оставшиеся школы, университеты и другие учебные заведения по престижности, программам обучения отзывам.
Критерии отбора для поступления
Критерии отбора жесткие и зависят не только от ваших знаний. Недостаточно быть бизнесменом или выпускником престижного вуза. Студенту из обычной семьи нужно познакомиться с таким понятием, как клубы и авторитетные знакомства в элитном обществе.
Испытания ждут и в дальнейшем обучении, когда попадете в элитное общество с высокими ценностями морали и поведения, не всегда собственными достижениями. Составьте уникальную заявку, показав амбиции, лидерские способности, желание создавать крупный бизнес, а не оставаться на уровне сети кафешек.
Программы обучения
Программы обучения делятся на общие и специализированные. Каждое из направлений имеет особенности и отличия.
Общие
Общая программа охватывает не только финансы и маркетинг, но и умение формировать лидерские навыки у руководителей отделов компаний, креативное мышление, умение выдерживать стрессовые ситуации и брать больше ответственности на себя.
Программа длиться 2-3 года, в зависимости от выбранного университета. Каждому участнику дается базовая подготовка для работы практически в любом секторе экономики, начиная с частного бизнеса, заканчивая управлением крупным предприятием или компанией.
Специализированные
Если решили стать финансистом, маркетологом или с головой окунуться в предпринимательскую деятельность, выбирайте специализированную программу. Срок обучения меньше - до 2 лет. Главная особенность и преимущество специализированной программы заключается в глубоком изучении одного направления, которое точно пригодиться в работе.
Полученный опыт и знания помогут стать лучшим специалистов в компании, повысить уровень сервиса и предлагаемых услуг. Эксперты советуют начать с фундаментальной подготовки, чтобы освоить все полезные знания в сфере бизнеса. После этого вы сможете пройти обучение по узкому направлению деятельности, и получите вдвойне больше знаний и навыков.
Форматы обучения МВА
МВА в Украине и за границей
Главная особенность обучения в Украине - невысокая стоимость обучения. За границей прохождение программы обойдется в 2-3 раза дороже, в зависимости от выбранного университета или бизнес-школы. При этом уровень образования в большинстве МВА программах такого уровня ничем не уступают заграничным. Однако, если вы хотели бы учиться у лучших маркетологов, менеджеров и бизнесменов США, Канады и европейских стран, выберите лучшее учебное заведение.
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