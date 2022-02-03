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Детская дентофобия: что делать, если ребенок боится стоматолога
12:37 03.02.2022 |
По статистике, более половины всех пациентов вне зависимости от возраста боятся посещать стоматолога, но в детском возрасте этот страх может стать по-настоящему серьезной проблемой, поскольку дети хуже контролируют свои эмоции, могут вести себя на приеме агрессивно, плакать. Иногда страх проявляется и на более глубоком уровне - у ребенка может начинаться расстройство желудка, нарушения сна. Как в современной стоматологии решают эту проблему? Давайте разбираться.
Стоматология Н-Лайт (Днепр) - это место, где делают все возможное, чтобы лечение зубов было не только эффективным, но и комфортным для пациента. Наши специалисты умеют находить контакт с детьми, помогут им расслабиться во время приема и создадут атмосферу безопасности.
Причины дентофобии
- Негативный опыт стоматологического лечения.
- Негативный образ стоматолога, который ребенок воспринял из кино или мультфильмов.
- Негативный опыт посещения врача другого профиля.
- Неприятные манипуляции в ротовой полости.
- Высокая чувствительность к болевым ощущениям.
- Боязнь удушья или страх игл при анестезии.
- Потеря контроля, чувство беспомощности в кресле врача.
Как предотвратить дентофобию - рекомендации для родителей
Если вы не хотите, чтобы ребенок боялся стоматолога, очень важно не говорить ничего плохого об этом специалисте, не рассказывать ребенке о своем негативном опыте. В противовес этому стоит уделять больше внимания разговорам о том, почему важно следить за зубами, чистить их и проверяться у врача.
Постарайтесь сформировать у ребенка понимание процесса. Расскажите о том. Что делает стоматолог (но без пугающих подробностей), можно попробовать поиграть дома в стоматолога.
В то же время очень важно не обманывать ребенка. Честно говорить о том, что в лечении могут быть неприятные моменты, например, укол анестезии. Не скрывайте от малыша сам факт предстоящего визита. Если ребенок волнуется и боится можно после стоматолога запланировать посещение любимого парка или любую другую активность, которая поможет ребенку переключить внимание и сфокусироваться на позитиве. Можно взять на прием любимую игрушку ребенку, она также будет отвлекать его во время лечения и на подсознательном уровне будет способствовать чувству безопасности.
Правильная атмосфера
Чтобы у ребенка сформировался позитивный опыт посещения стоматолога, важно позаботиться об атмосфере. Лучше выбрать специализированную детскую клинику или специалиста с обустроенным для детей кабинетом. Если в клинике ребенка будут окружать игрушки, адаптированный для детей интерьер, экраны с мультфильмами, это поможет расслабиться.
Во время первого визита к доктору лучше не проводить серьезных манипуляций и просто познакомить малыша с его будущим стоматологом. Специалист может в игровой форме провести экскурсию по кабинету, показать инструменты, помочь адаптироваться к креслу. В рамках такого первого визита можно провести урок по гигиене полости рта или чистку зубов.
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