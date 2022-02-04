Финансовые новости
- |
- 04.02.22
- |
- 17:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Как быстро восстановиться после родов: эксперты сказали свое слово
16:02 04.02.2022 |
По статистике 97,3% женщин планеты будучи в статусе молодых мам задаются вопросом, как убрать живот после родов. Растяжки на коже, обвисание, диастаз - большинство дам знают об этих проблемах не понаслышке. Порой из-за новых обязанностей женщинам банально не хватает времени и сил, чтобы вернуть собственное тело в прежнюю форму. Но бывают случаи, когда при внешних изменениях поможет только врач.
Эксперты клиники лазерной косметологии и хирургии "Gold Laser" рассказали о двух видах пластики, которые полностью решают женские проблемы, возникающие после родов. О них и поговорим.
Абдоминопластика
То есть, пластика живота - операция, направленная на восстановление правильной формы живота посредством иссечения лишнего жира и кожи. Показания к абдоминопластике - расхождение в стороны прямых мышц живота (диастаз), растяжки на коже, грыжа, наличие жировых отложений, обвисание кожи складками после резкого похудения. Иногда процедуру назначают и для коррекции лобковых тканей.
Абдоминопластика делится на три типа: стандартная (классическая), вертикальная и комбинированная (сочетающая вертикальный и классический типы). Что именно порекомендует вам врач, зависит от поставленных целей и особенностей вашего организма. Скажем, классическую абдоминопластику опытные хирурги часто совмещают с липосакцией, от чего эффект подтянутого тела становится еще заметнее.
Наряду с показаниями к абдоминопластике, есть и перечень противопоказаний, а именно:
При наличии хотя бы одного из перечисленных пунктов вам вправе отказать в проведении абдоминопластики. В менее сложных случаях хороший врач порекомендует отложить операцию на определенный срок.
Лабиопластика
Интимная пластика состоит из 5 основных видов коррекции, работающих на устранение дефектов половых органов. Коррекция больших или малых половых губ называется лабиопластика и призвана решать проблемы с формой и размером этих органов, состоянием кожи вокруг них.
Показания к лабиопластике могут быть как медицинские, так и эстетические (в этом смысле операция крайне популярна у танцовщиц, фигуристок и гимнасток). Процедура малоинвазивная, в современных клиниках проводится лазером.
В числе преимуществ лабиопластики также:
ВАЖНО: лабиопластика запрещена девушкам до 18 лет, беременным женщинам и матерям на ГВ.
Как и любой другой вид хирургического вмешательства, коррекция половых губ имеет ряд абсолютных противопоказаний. Так, наличие венерических и онкологических заболеваний, генитальный герпес в стадии обострения, инфекции мочеполовой системы, тяжелые поражения внутренних органов станут препятствием к лабиопластике.
В остальных случаях интимная хирургическая коррекция, равно как и эстетическая пластика в целом - настоящий золотой ключ к красивому и желанному телу. Так почему бы им не воспользоваться?
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|СБУ нашла «подрывную деятельность» в соглашении НБУ с Kroll по Приватбанку – Слідство.інфо
|ВСК по Крыму. Зачем «слуги народа» решили сотрудничать с ФСБ РФ
|Украина и Турция подписали соглашение о свободной торговле
|Неправильный президент. Зачем Шкарлет подставляет Зеленского с Могилянкой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Як правильно обрати зубну пасту?
|Детская дентофобия: что делать, если ребенок боится стоматолога
|Украшения с кораллами: короткий гид от VIPGOLD
|Бизнес на грилях — как развивалась компания Big Green Egg
|4 преимущества карты Gold
|Как правильно выбрать поверхностный насос?
|В Клубе экспертов состоялся семинар-дегустация «Игристое или шампанское, как разобраться и выбрать?»
Это интересно
|Самолёты на жидком водороде смогут обеспечивать порядка трети авиаперевозок
|Преступники всё больше используют NFT для отмывания денег
|Крупнейших майнеров США попросили отчитаться о расходе электроэнергии и воздействии на экологию
|За год продажи суперяхт в мире выросли на рекордные 77%: причины
|SpaceX представила премиум-подписку на спутниковый интернет Starlink — до 500 Мбит/с за $500 в месяц
|Skoda Enyaq Coupe стал первым электрокаром с RS-версией
|Генеральный директор Google рассказал о своём отношении к web3