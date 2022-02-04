Как быстро восстановиться после родов: эксперты сказали свое слово

По статистике 97,3% женщин планеты будучи в статусе молодых мам задаются вопросом, как убрать живот после родов. Растяжки на коже, обвисание, диастаз - большинство дам знают об этих проблемах не понаслышке. Порой из-за новых обязанностей женщинам банально не хватает времени и сил, чтобы вернуть собственное тело в прежнюю форму. Но бывают случаи, когда при внешних изменениях поможет только врач.

Эксперты клиники лазерной косметологии и хирургии "Gold Laser" рассказали о двух видах пластики, которые полностью решают женские проблемы, возникающие после родов. О них и поговорим.





Абдоминопластика

То есть, пластика живота - операция, направленная на восстановление правильной формы живота посредством иссечения лишнего жира и кожи. Показания к абдоминопластике - расхождение в стороны прямых мышц живота (диастаз), растяжки на коже, грыжа, наличие жировых отложений, обвисание кожи складками после резкого похудения. Иногда процедуру назначают и для коррекции лобковых тканей.

Абдоминопластика делится на три типа: стандартная (классическая), вертикальная и комбинированная (сочетающая вертикальный и классический типы). Что именно порекомендует вам врач, зависит от поставленных целей и особенностей вашего организма. Скажем, классическую абдоминопластику опытные хирурги часто совмещают с липосакцией, от чего эффект подтянутого тела становится еще заметнее.

Наряду с показаниями к абдоминопластике, есть и перечень противопоказаний, а именно:

тяжелые заболевания внутренних органов;

ожирение (средней и тяжелой степени);

злокачественные опухоли;

острые инфекционные заболевания;

сахарный диабет;

активные воспалительные процессы в организме;

низкая свертываемость крови;

беременность.

При наличии хотя бы одного из перечисленных пунктов вам вправе отказать в проведении абдоминопластики. В менее сложных случаях хороший врач порекомендует отложить операцию на определенный срок.





Лабиопластика

Интимная пластика состоит из 5 основных видов коррекции, работающих на устранение дефектов половых органов. Коррекция больших или малых половых губ называется лабиопластика и призвана решать проблемы с формой и размером этих органов, состоянием кожи вокруг них.

Показания к лабиопластике могут быть как медицинские, так и эстетические (в этом смысле операция крайне популярна у танцовщиц, фигуристок и гимнасток). Процедура малоинвазивная, в современных клиниках проводится лазером.

В числе преимуществ лабиопластики также:

длительность (операция длится всего час);

отсутствие госпитализации;

легко переносится пациентками;

быстрая и несложная реабилитация;

безопасность (процедура не травматична).

ВАЖНО: лабиопластика запрещена девушкам до 18 лет, беременным женщинам и матерям на ГВ.

Как и любой другой вид хирургического вмешательства, коррекция половых губ имеет ряд абсолютных противопоказаний. Так, наличие венерических и онкологических заболеваний, генитальный герпес в стадии обострения, инфекции мочеполовой системы, тяжелые поражения внутренних органов станут препятствием к лабиопластике.

В остальных случаях интимная хирургическая коррекция, равно как и эстетическая пластика в целом - настоящий золотой ключ к красивому и желанному телу. Так почему бы им не воспользоваться?