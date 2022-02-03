Украшения с кораллами: короткий гид от VIPGOLD

Кораллы с древних времен применялись в разных странах для украшения, хотя и не являлись драгоценными камнями. В славянских странах кораллами украшали наряды правителей и знатных людей, при этом ласково называя их «корольками». В восточных странах в древности камнем моря украшали оружие и стрелы.

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Особенности

Кораллы представляют собой скелеты коралловых полипов, основным материалом которых является карбонат кальция. Растут они очень медленно, около 1 см в год. Сегодня в условиях ухудшающейся экологической обстановки и изменяющегося климата наблюдается нехватка количества кораллов. Это привело к росту цен на коралловые украшения.

Цветовой диапазон этого чуда природы составляет более 350 оттенков. Известно около 6 тысяч разновидностей кораллов. Ювелирами используются лишь 16 видов, а наибольшую популярность среди них имеют только 10.

Часто встречаемое украшение из кораллов - это бусы и ожерелья. Также кораллы применяются при создании таких ювелирных украшений, как серьги, броши, кольца, браслеты.

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Символизм

С древних времен люди наделяли камни моря магическими особенностями. В Древней Греции утверждали, что камень приносит счастье и удачу, поэтому украшения с ним передавались из поколения к поколению. Древние египтяне приписывали коралл молодым особам, поскольку он символизировал непорочность, невинность. Мексиканские индейцы считали, что коралл защищает как от болезней, так и от нечистой силы, порчи. Сегодня эзотерики подтверждают, что коралл имеет мощные защитные свойства и рекомендуют использовать их как, оберег от порчи, сглаза и плохой энергетики. Ценность данного камня в том, что его можно использовать для оберега даже младенцев, хотя на эту роль подходит очень мало камней.

Главным достоинством кораллов является их способность улучшать человеческий характер.

При выборе украшений с кораллом нужно соотносить пол будущего владельца и цвет камня. Например, сентиментальным женщинам следует остановиться на украшениях с кораллом красного цвета, особам с твердым характером - белого и светлого цветов, а мужчинам - красного и черного. Наибольшее влияние на своего хозяина дары Посейдона оказывают в фазе растущей Луны.