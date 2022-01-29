Бизнес на грилях — как развивалась компания Big Green Egg

Эргономичный дизайн "Большого Зеленого Яйца" завоевал сердца миллионов поклонников по всему миру. Изобретение Big Green Egg можно считать по-настоящему потрясающим только за то, что эти грили могут превратить обычный стейк в настоящее произведение кулинарного искусства. Технология, которую применил американский предприниматель Эд Фишер в новаторском барбекю, была известна еще со времен Древнего Китая.





Как глиняная печь стала зеленым яйцевидным грилем

Прообраз гриля был известен еще в Империи Китая ІІІ века до н.э. Тогда приготовление пищи происходило в печах, сделанных из глины. Спустя 6 веков в Японии появились яйцевидные грили с похожей технологией и японским названием "камадо", что означает "печь" или "очаг". Прямо над огнем подвешивали казан с едой, а для мяса была предусмотрена специальная решетка над жаром. Также камадо хорошо справлялся с обогревом жилища. Со временем японские мастера придали устройствам больше практичности и удобства, появилась возможность использовать камадо в домашних условиях и переносить.

Во Вторую мировую войну солдаты из Америки прибыли в Японию с Эдом Фишером в их числе. Грили камадо вдохновили его на создание Big Green Egg, а одноименная компания была основана в 1974 году и впоследствии выросла в прибыльный бизнес.





Профессиональные угольные грили

Из небольших барбекю для использования на загородном участке, керамический гриль превратился в совершенную модель. Сначала big green egg начали импортировать в Китай и Японию, а со временем, благодаря жесткому контролю качества, угольные грили распространили в европейские страны. Пользователи оценили возможности внутреннего керамического покрытия устройства, которое выдерживает до сотни тысяч нагреваний. Характерное внешнее покрытие барбекю зеленого цвета из высокопрочного фарфора, который не выцветает также заслужило положительную оценку.

Для разработки "Большого Зеленого Яйца" привлекли инженеров и дизайнеров, которые ранее сотрудничали с NASA, поэтому гриль может похвастаться:

прочным керамическим корпусом

идеальной термоизоляцией

оригинальным брендовым дизайном

запатентованной конструкцией





Востребованный Big Green Egg в Украине

Такой тип гриля хорошо проявил себя в области общепита. Big Green Egg не занимает много место, хорошо смотрится на летних террасах и открытых кухнях. За счет возможности точно отрегулировать температуру в диапазоне от 70°C до 350°C и планомерной циркуляции воздуха внутри, продукт равномерно обрабатывается горячим воздухом и получаются невероятно вкусные блюда. Угольный гриль позволяет расширить меню любого заведения разнообразными рецептами, среди которых скумбрия с лимоном, свиные ребрышки с дымком, медовые куриные крылышки с паприкой и так далее.

Грили камадо, в том числе Big Green Egg, предназначены для поддержания низких температур для длительного и медленного приготовления пищи, а также создания сильного пламени для обжаривания стейков или пиццы на гриле. Для концентрации тепла достаточно заполнить нижнюю полусферу гриля кусковым древесным углем. Как только угли разгораются, дизайн начинает обретать смысл: литые керамические стенки и тяжелая крышка с термостойкой прокладкой объединяются для улавливания тепла. Это определенно имеет успех.