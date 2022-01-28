4 преимущества карты Gold

Среди всех дебетовых карт от "Райффайзен Банка" наибольшей популярностью пользуется карта для выплат Visa Gold, поскольку большинство финансовых манипуляций с ней бесплатны.

Почему лучше оформить именно эту банковскую карту и какие привилегии получают ее держатели? Давайте разбираться.

За что не нужно платить, оформив карту Visa Gold

Согласно информации, размещенной на официальном сайте финучреждения, эмитент не установил доплату за многие операции по карте, являющиеся платными для пользователей других типов карт: валютных, кредитных, скидочных.

Основные бесплатные услуги:

безналичное зачисление зарплаты, пенсий и социальных пособий;

пополнение наличными через терминалы самообслуживания;

оплата счетов за коммунальные услуги;

PUSH-сообщения через интернет-банкинг;

SMS о поступлении зарплаты и других социальных выплат;

оплата с помощью Apple Pay, Google Pay;

бесконтактное снятие наличных.

Кроме того, банк поощряет владельцев таких карт, возвращая часть потраченных на покупки средств в виде кэшбэка. Бонусные деньги разрешено тратить на следующие покупки с помощью карты.

Простота оформления

Как правило, чтобы взять кредитную карту в банке, нужно подтвердить официальное трудоустройство. Кредитки доступны только клиентам с хорошей кредитной историей и постоянным местом работы, где сотрудник проработал не менее месяца. Прежде чем выдать клиенту карту с кредитным лимитом, банк проверяет его платежеспособность, чего не происходит во время оформления дебетовой карты.

Для оформления "Золотой карты" достаточно предоставить паспорт и код, указать персональные и контактные данные, если подаете заявку онлайн. Такая карта используется только с положительным балансом - снять деньги в минус нельзя, поэтому требования к получателю лояльные.

Через 10 дней после оформления заявки на сайте или в отделении банка пользователю выдадут именную банковскую карту.

Доступ к мобайл-банкингу

"Золотую карту" можно добавить в мобайл-банкинг для совершения онлайн-платежей, оплаты коммунальных услуг и услуг по реквизитам, денежных переводов на другие карты, покупки валюты, оформления депозитов. В том числе для платежей со смартфона через мобильное приложение.

Кредит наличными

Но это еще не все преимущества карты Gold. В некоторых случаях клиент выигрывает просто оттого, что у него такая карта есть и он получает на нее зарплату. Таким заемщикам проще взять деньги в кредит в банке: Райф предлагает большие суммы кредитования - до 1 миллиона гривен.

Для справки: клиентам, получающим зарплату в другом банке, предлагают максимум 300 000 гривен на 72 месяца.

Чтобы получить солидный кредит от вашего банка, вам не придется предъявлять бумажную справку о доходах. Главное, чтобы ежемесячный доход был не ниже установленного банком для получения той или иной суммы в кредит.