Как правильно выбрать поверхностный насос?

Для организации водоснабжения частных домов и дачных участков, для полива и множества других задач применяются глубинные и поверхностные насосы. Они отличаются между собой, имеют свою специфику и сферы применения. В этой статье рассмотрим особенности и принципы выбора поверхностных насосов. Разберемся, где их можно применять, какие параметры учитывать при покупке.

Специфика и типы поверхностных насосов

Это оборудование предназначено для подъема воды со скважины глубиной до 10 метров. Основными их достоинствами являются экономность, легкость монтажа и обслуживания, высокий уровень мобильности, универсальность. Вы можете купить поверхностный насос с подходящими гидродинамическими характеристиками в интернет-магазине 220Volt в Киеве. Менеджеры помогут определиться с выбором, дадут развернутые консультации, примут оплату и организуют отправку по Украине.

Сфера применения поверхностных насосов



Использовать оборудование можно не только для подъема воды. Модели поверхностного типа также применяются для решения таких задач:

Обеспечение полива садовых и дачных участков, огородов, теплиц.

Поддержание постоянного уровня давления в системах.

Перекачка воды и других жидкостей из одного резервуара в другой.

Подача воды из естественных и искусственных водоемов на необходимый участок объекта.

Обеспечение водой из разных емкостей строительных участков.

В продаже в Украине представлено множество разновидностей поверхностных насосов, среди которых неподготовленному человеку сложно сделать единственный правильный выбор. Но мы попробуем исправить ситуацию.

Особенности выбора модели





По принципу действия. Существуют вихревые и центробежные модели. Первые способны создавать напор, который в 3–7 раз больше напора от центробежных насосов. Но они имеют меньшую высоту подъема и КПД, поэтому с их помощью осуществляют перекачку жидкостей. Центробежные устанавливают для подачи воды из скважин на поверхность.

По способу подъема воды. Есть модели с нормальным всасыванием и самовсасывающие. В первом случае трубопровод и рабочую камеру необходимо предварительно заполнить жидкостью, во втором случае заполняется водой только корпус оборудования.

По классу энергопотребления. Существуют однофазные (220 Вольт) и трехфазные (380 Вольт) модели. Первые применяются в быту, на дачах, небольших хозяйствах. Трехфазные насосы имеют высокую мощность, используются в промышленных масштабах, для крупных систем капельного полива, в сельском хозяйстве.

При выборе оборудования для конкретных задач необходимо учитывать мощность (чтобы не создавать перегрузки электрической сети), производительность (подбирать под конкретную сферу применения), значение максимального напора (с учетом потребностей по водоснабжению). Если самостоятельно сложно определиться моделью поверхностного насоса, обращайтесь к профессионалам интернет-магазина 220Volt.