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В Клубе экспертов состоялся семинар-дегустация «Игристое или шампанское, как разобраться и выбрать?»
13:52 17.01.2022 |
В киевском аналитическом центре «Клуб Экспертов» с целью популяризации вина украинского производства, а также анализа продукции лучших производителей отечественных и зарубежных вин, прошел семинар-дегустация. Во время встречи участникам была представлена презентация доктора сельскохозяйственных наук, профессора Одесского Национального Технологического Университета Натальи Каменевой «Игристое или шампанское, как разобраться и выбрать?»
В ходе презентации обсуждалось как выбрать вино к Новому Году, Рождеству, другим знаковым праздникам. Были проанализированы все виды и отличительные характеристики игристого: шампанские вина, просекко, кава. Участники получили ответы на вопросы откуда берутся пузырки и чем отличается «Cristal» от «Советского шампанского», а «Просекко» от «Cava»?
Кроме того, доктор наук Наталья Каменева рассказала о методах производства вина.
Как заметила доктор наук Наталья Каменева: «Метод шампанизации или, как принято по закону его называть в любом месте, кроме провинции Шампань, «традиционный» метод, этот метод является наиболее классическим в производстве игристого вина. Cчитается, что этим методом производятся высококачественные, долговечные (стареющие), самые сложные игристые вина. Но, этот метод также дорог, трудоемок и долог».
Кроме того, было рассказано и о других методах производства игристых.
Метод «Шарма" назван в честь своего изобретателя. Метод Шарма - это наименее затратный метод производства игристого вина. Его также называют танковым или баковым методом, намекающим на место, где происходит вторичная ферментация.
Метод производства искристых вин. Это искусственное насыщение вина газом. К вину добавляют сахарный сироп и наполняют бутылки двуокисью углерода. Это дешевые и достаточно распространенные на нашем рынке вина.
«Петнат" - при применении этого метода вино-базу сразу закупоривают, вино ферментирует в бутылке и таким образом насыщается углекислым газом.
Безпрерывный метод. Этот метод редко используется за пределами Германии и обычно им производится вино, которое немцы называют емким словом сект. Сект - это дешевое, конвейерное вино с плохим перляжем.
Также в рамках встречи был проведен органолептический анализ качества образцов ведущих украинских производителей вина.
В дегустации приняли участие игристые вина украинских производителей: SHABO, Artwinery (Артемовский завод шампанских вин), Колонист (торговая марка Биссер), а также лучшие игристые вина Испании, Италии и других стран.
Мероприятие прошло при участии и поддержке Одесского Национального Технологического Университета и объединения Укрсадвинпром. Ивент состоялся в рамках партнерства с ведущим международным дегустационным конкурсом Odessa Wine Week. Следующий фестиваль Odessa Wine Week пройдет с 24 по 29 мая 2022 года в Одессе.
Мероприятие прошло на площадке Maxevents
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