Лучшие чехлы для вашего MacBook Pro 13





Если вы до сих пор считаете, что вам не нужен чехол на MacBook Pro 13 M1, то хотим убедить вас в обратном. Такие аксессуары служат для того, то выполняют функцию защиты вашего ноутбука от царапин, выцветания и мелких повреждений. Чтобы ваше устройство всегда имело товарный вид, все таки лучше приобрести защитный кейс. не забудьте о том, что и экран, и клавиатура также нуждаются в защите.



Мы выбрали несколько вариантов чехлов для MacBook Pro 13



Чехол-накладка на Макбук является самым распространенным и удобным чехлом на MacBook Pro 13. Такие кейсы осуществляют полную защиту вашего ноутбука как верхнюю так и нижнюю часть. Вы всегда будете иметь большой выбор расцветок и рисунков. Разбавьте свою жизнь вместе с такими чехлами.



Чехлы-подставки для макбуков делаются из прочных материалов, чтобы они защищали устройство при транспортировке. А удобная ножка служит для того, чтобы размещать в удобном положении устройство при работе.



Чехлы из натуральных материалов. Очень легкие и тонкие, почти не ощущаются и не придают объема, но в то же время дизайн таких кейсов выглядит очень стильно и вписывается в модные тренды. Спустя некоторое время на таком аксессуаре создается невероятный рисунок, поэтому многие пользователи отдают предпочтение этим чехлам для MacBook Pro 13.



Чехлы-сумки — это стандартный выбор для Макбука. Все что вам нужно — это поместить macbook в кейс и без проблем занимайтесь ее транспортировкой. В отдельные кармашки, если они предусмотрены конструкцией, можно поместить мышку, зарядку или Powerbank.



Как правильно надевать чехлы, чтобы они не повредили MacBook Pro 13



Если вы решите разместить на футляре или конверте, MacBook следует выровнять относительно края корпуса так, чтобы направляющая была параллельна боковому шву или стенке аксессуара, а затем вставьте устройство внутрь. Затем нужно закрепить магнитные застежки или молнии.



Для папок и книг следует положить футляр на ровную, не слишком мягкую ровную поверхность, развернуть футляр и вставить основу открытого MacBook в карман с гнездами для трекпада или специальной подставки. Затем закрепите верхнюю половину крышки угловыми застежками.



Для использования планшета нужно открыть ноутбук, поместить его основание на нижнюю половину крышки, вставить ножки в предназначенные для них пазы, выровнять и соединить края. Убедитесь, что запорный клапан закреплен на корпусе.