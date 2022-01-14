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Покупка стиральной машины для дома: на что обратить внимание?
12:23 14.01.2022 |
Современный быт сложно представить без такого полезного агрегата, как стиральная машина. Этот предмет бытовой техники прочно вошел в домашний обиход и стал самым важным помощником в процессе ухода за вещами. Но так как на рынке представлен широкий ассортимент моделей данных устройств, сделать выбор в пользу того или иного агрегата крайне сложно. Поэтому, чтобы купить стиральную машину, которая прослужит длительное время, следует тщательно изучить ее ключевые свойства.
Разновидности стиральных машин
Существует четкая классификация этих устройств:
Кроме основной классификации, агрегаты бывают отдельностоящими или встраиваемыми, которые монтируются непосредственно в мебельный гарнитур.
Технические особенности
Определившись с типом прибора, можно переходить к его главным техническим параметрам. Для начала выберите объем максимальной загрузки, исходя из того, сколько членов в вашей семье и как часто вы привыкли стирать. Далее переходите к таким параметрам, как максимальное количество оборотов, класс потребления электроэнергии, тип и привод двигателя.
Выбрав основные параметры, можно переходить к дополнительным опциям, которые существенно упрощают использование стиральной машины, но в то же время повышают ее стоимость.
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