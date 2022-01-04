В Україні відкрили «Академію дистиляції»

Відбулося офіційне відкриття Української академії дистиляції. Захід проходив у форматі «відкритих дверей». Участь у ньому взяли представники Київського національного торговельно-економічного університету, виробники крафтових напоїв, сомельє, редактори профільних видань про алкогольну галузь й усі бажаючі, хто цікавиться виробництвом дистилятів.

Під час презентації Катерина Лавренова, засновниця та директорка Української академії дистиляції, зазначила, що відкриття навчального осередка стане базою для офіційної появи нової професії - майстер-дистилер. Досі в країні такої не існує, оскільки з одного боку для цього ще не створена відповідна законодавча база, з іншого - не було майданчика для професійного розвитку малих виробників дистилятів.

Українська академія дистиляції, створення якої ініціювала Асоціація крафтових дистиляторів України, стане не просто навчальним закладом. Це буде місце, звідки починатимуть свій шлях нові українські міцні напої. Реалізувати такий задум вдалося завдяки допомозі ректору Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ), який виділив приміщення для Академії та всіляко сприяє її розвитку. Викладачі цього навчального закладу в рамках різних програм ділитимуться зі студентами Академії своїми знаннями та багаторічним досвідом у створенні рецептур для високоякісних алкогольних напоїв і їх просування як в Україні, так і за межами країни.

Партнерами Академії також стали:

● JMJ Oak Alternative (ТОВ Wood international) - деревообробне підприємство, яке переробляє кругляк дуба та виготовляє заготовки для бочок, а також альтернативні вироби для дозрівання напоїв.

● «Палиночка» - Перша Закарпатська Палинчарня, офіційно виробляє міцні алкогольні напої з плодових спиртів (традиційних для Закарпаття натуральних фруктових дистилятів, відомих як Палиночка).

● «Приватная Марка» - багатопрофільна компанія, яка пропонує повний цикл робіт для проєктів із виноградарства, виноробства та пивоваріння в домашніх умовах, винних льохів для зберігання, скла ручної роботи, декора, HoReCa.

● Асоціація сомельє України - сприяє підвищенню ділової кваліфікації й професіоналізму українських сомельє.

Серед інформаційних партнерів - журнал «Напої. Технології та Інновації», медіагрупа Drinks+, інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» та ресурс Open for Business.

«Без підтримки наших партнерів відкриття Української академії дистиляції стало б неможливим. Дякую всім, хто долучився до цієї важливої справи, хто вболіває за розвиток і майбутнє українського крафту. Разом досягати поставлених цілей набагато легше і швидше, а значить уже скоро для нас відкриються нові можливості», - зазначила Катерина Лавренова.

Також Академія надаватиме низку послуг, зокрема:

● супровід у створенні й просуванні крафтових напоїв;

● професійні консультації стосовно окремих питань - відкриття виробництва, фінансів, консалтингу, технологічних аспектів, маркетингу, піару, продажів й низки інших;

● аудит інвестиційного проєкту й допомога в пошуку потенційних інвесторів.

За словами Катерини Лавренової, для цього на базі Академії наразі створюють відділ бізнес-консалтингу, сенсорну лабораторію та колекцію ароматів. Академія допомагатиме українським виробникам конкурувати з іноземними підприємствами та знайомити споживача з цікавими рецептурами.

Також у приміщенні Академії виробники крафтового дистиляту зможуть організовувати власні презентації та дегустації, ділові зустрічі тощо. Окрему увагу Академія приділятиме підвищенню культури споживання алкоголю в Україні, проведенню професійних дегустаційних конкурсів міцних напоїв (національного та міжнародного рівня) та учбовому туризму для вивчення виробництв в інших країнах.

Навчанням в Українській академії дистиляції цікавляться:

● підприємці, які хочуть відкрити власне виробництво та запустити свій бренд;

● власники і технологи вже існуючих підприємств, які планують розпочати або вдосконалити випуск певних категорій напоїв;

● виробники крафтових напоїв, котрі бажають краще зрозуміти процес дистиляції та поглибити знання;

● працівники ресторанно-готельного й туристичного бізнесу;

● студенти навчальних закладів, які здобувають освіту за спеціальностями «Харчові технології», «Крафт технології».

Базовий курс «Майстер дистиляції» стартує вже в лютому 2022 року. Він триватиме близько трьох місяців і складатиметься з 10 модулів. Лектори підібрані таким чином, щоб під час навчання учасники курсу отримали максимум інформації, яку вони одразу зможуть використовувати на практиці. Серед викладачів - науковці, професори та практики, які спеціалізуються на окремих аспектах виготовлення міцних алкогольних напоїв. Цей викладацький склад є унікальним і дає змогу проводити навчання онлайн і офлайн, а також організувати кілька виїзних модулів на виробництво.

«Цього року ми разом із Міністерством економіки написали законопроєкт, що дозволяє створити адекватні та справедливі умови для розвитку малих виробників крафтових міцних напоїв. Документ зареєстрований у Верховній Раді. І з початком нового, 2022-го, року ми почнемо активно просувати його, у чому допомагатимуть і Асоціація крафтових дистиляторів України, і Українська академія дистиляції. Інакше нічого не відбуватиметься. Але ж у крафтових напоїв - великий потенціал. Нам вже зараз є що запропонувати кінцевому споживачу, HoReCa і супермаркетам, до речі, які цікавляться саме такими, лімітованими серіями, якісного алкоголю. Академія допоможе виробникам крафту підготуватися до ухвалення профільного закону та після легалізації швидко зайняти свою нішу на ринку алкогольних напоїв України», - підсумувала Катерина Лавренова.

Отже, є всі підстави говорити, що розпочата нова історія українського крафтового виробництва. І вже в 2022 році з'являться унікальні напої, виготовлені за допомогою фахівців Академії.