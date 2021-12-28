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Почему важно регулярно менять масло в трансмиссии авто?
16:16 28.12.2021 |
Каждый автомобилист знает, насколько важна своевременная замена моторного масла. При этом многие владельцы авто пренебрегают или не знают правил смены трансмиссионного масла. Сейчас мы заполним этот пробел.
Для чего трансмиссии смазка?
Чтобы понять, насколько важно трансмиссионное масло, стоит сравнить человеческий организм с рабочими узлами автомобиля. При достижении определенного возраста межхрящевая жидкость человека иссякает, что приводит к болевым ощущениям по причине трения суставов. Этот же принцип относится и к авто, причем тип коробки передач абсолютно не играет роли.
Благодаря трансмиссионной смазке:
При этом качество выполнения основных функций трансмиссионного масла напрямую зависит от производителя и наличия необходимых присадок в составе продукта. Например, антифрикционные добавки улучшают обволакиваемость деталей, уменьшая трение на 20%.
Когда менять трансмиссионную смазку?
Как бы банально это ни звучало, но масло подлежит замене при потере рабочих характеристик. Важно понять, когда эти характеристики иссякли. Обычно это проявляется лишними звуками во время эксплуатации трансмиссии и тяжелым ходом ручки КПП. Не стоит игнорировать такие сигналы, ведь они могут говорить не только о необходимости замены трансмиссионной смазки, но и о выходе из строя деталей.
Что касается временного интервала, то производители масел дают такие рекомендации:
Также стоит обращать внимание на тип коробки передач. В автомате менять смазку потребуется реже, чем в вариаторе. Если же вы не хотите делать это часто, то можете приобрести продукт длительного действия, который позволяет кататься на старой жидкости дополнительные 15 тыс. километров.
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