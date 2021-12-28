Новые возможности туристического Кипра

Многие украинцы считают Кипр лишь летним направлением: волшебным краем Средиземного моря и солнца. Но Кипр это не только курорт для летнего пляжного отдыха. Этот остров - прекрасный выбор для винного туризма, гастрономического туризма, MICE туризма, место организации спортивных мероприятий и место встречи рождественских и новогодних праздников.





Винный Туризм на Кипре

Именно на Кипре находится самая древняя винодельня в Европе. А история виноделия Кипра в его современном виде берет свое начало еще в Средние века, поэтому не стоит удивляться, что местные мастера значительно отточили навыки. Сегодня на острове работают четыре крупных завода по производству вина, но эксперты предлагают обратить внимание на великое множество семейных крафтовых виноделен, многие из которых находятся на живописных склонах гор. Здесь вино производят в небольшом количестве, всего несколько сортов, цена невысокая, а вот качество - наилучшее. Именно репутация - главная ценность кипрского винодела, залог постоянного притока клиентов и выживания бизнеса. Лучше всего покупать вина из местного винограда. Это красные сорта: Маратефтико, Мавро, Кариньян, и белые вина: Ксинистери, Василисса. Эксперты рекомендуют также попробовать белые вина из винограда Ксинистери: Petritis, Aphrodite, Vasilikon, Saint Panteleimon, Bellapais, Mediterranean Breeze.





Гастрономический туризм на Кипре

Кипр - явно не то место, куда стоит ехать, находясь на диете. Шикарно кормят и поят тут везде, а уютная обстановка заставляет забыть про время. Готовят на Кипре преимущественно из местных продуктов, одни и те же блюда в зависимости от метода приготовления могут существенно отличаться по вкусу. Очень долгое время Кипр был частью различных империй. Кипром в разное время правили французы, венецианцы, турки, англичане. Все они серьезно повлияли на местные вкусовые предпочтения, формируя смешанную кухню (восточную, европейскую, греческую) и некоторое их смешение.

Киприоты - большие мясоеды, на острове великое множество блюд из мяса - свинины, курятины, баранины; из рыбы и морепродуктов; из местного сыра халуми и из феты; овощей и зелени; всюду лимоны и мандарины, другие фрукты, а также потрясающий хлеб. На Кипре готовят вкуснейший йогурт, на его основе создают большое количество изысканных блюд.

Замечательный греческий салат, маслины, многочисленные "намазки". Есть также список других блюд, которые нужно попробовать, среди них суп авголемоно с яйцом, лимоном, курицей и рисом, суп трахана, традиционное мезе, состоящее из множества угощений в маленьких порциях, сувлу, мусаку, клефтико и т.д.

Стоит также упомянуть местные деликатесные сладости: лукумадеса, шушуккоса, глико ту кутальу, пастелаки, дактилы.









M - Meetings - деловые встречи и поездки

I - Incentives - поощрительные поездки для работников компании

C - Conferences - конференции, симпозиумы и конгрессы

E - Events - выставки, презентации и другие мероприятия

На Кипре вы можете организовать любую деловую встречу на самом высоком уровне, будь то проведение конференции, тимбилдинг или корпоративное торжество. Даже самое обыкновенное собрание по подведению итогов года или тренинг сотрудников приобретают здесь новые краски и становится незабываемым опытом, благодаря гармоничному сочетанию современных технологий, вековых традиций и уникальной природы.

Кипр также является популярным местом проведения различных спортивных мероприятий, сюда приезжают представители всевозможных спортивных федераций, как для проведения соревнований, так и для тренировок и сборов.

Отличной идеей будет также сыграть свадьбу на Кипре... Море, теплая погода, волшебное место для романтической поездки и медового месяца.





Рождественские деревни

На Кипр также можно поехать зимой с целью посещения Рождественских деревень. Казалось бы, где Кипр, а где празднование Рождества... Это же не Германия, не Франция и не Австрия. И все таки, Кипр - намного лучший вариант, ведь здесь гораздо теплее и гостеприимнее. За Рождественское настроение, окутавшее остров, надо поблагодарить не только местные традиции, но и государственную программу Christmas Villages (Рождественские деревни), благодаря которой пять традиционных горных деревень - Агрос, Платрес, Киперунта, Калопанайотис и Какопетрия, - превратились в эпицентры рождественской атмосферы.

Несмотря на то, что полноценная рождественская программа начинается только 21 декабря, киприоты и гости страны уже вовсю наслаждаются украшенными огнями улиц и площадей. Покупают на подарки крафтовые продукты, пьют глинтвейн на рождественских ярмарках, фотографируются, катаются на праздничных "паровозиках", сидят у костра, наслаждаются музыкой оркестров, исполняющих традиционную рождественскую музыку и конечно же собираются большими компаниями в уютных кафе с каминами и рождественским декором. И дети, и взрослые активно принимают участие в новогодних мероприятиях: кулинария, гончарное мастерство, рисование и прочее.

Вот что сказал о развитии рождественских деревень министр туризма Кипра Саввас Пердиос в своем недавнем интервью информационному агентству Интерфакс-Украина : ''Мы развиваем целый концепт под названием Рождественские деревни. Для этого мы выбрали 5 деревень. Мы создаем там рождественскую атмосферу, рождественские огни, рождественскую музыку. Целые деревни как рождественский ярмарок. Это является новым опытом для Кипра и несет в себе новый посыл, делаем это для того, чтобы к Кипру был большой интерес и зимой, не только летом.''





Правила въезда на Кипр в связи с пандемией.

Так как мы живем в нестабильное время, когда правила въезда в страны часто меняются. Обязательно нужно следить за сообщениями властей Кипра и официальными обновлениями. На данный момент действуют такие правила въезда на Кипр.

- За 2 суток до вылета становится доступной для заполнения анкета на платформе https://cyprusflightpass.gov.cy/. Внесите все данные и сохраните в телефоне документ, который называется Cyprus Flight Pass.

- По прилету в страну нужно сделать в аэропорту ПЦР-тест (стоимость 15 евро) и потом еще один повторно через 3 суток.

- Если нет сертификата о вакцинации (в приложении Дія или бумажного сертификата), перед вылетом за 3 суток еще в Украине также нужно сделать тест.

- Стандартный набор документов для посещения Кипра гражданином Украины включает: биометрический загранпаспорт, авиабилеты, медицинскую страховку.

Авиакомпания МАУ - лучший вариант долететь до Кипра, компания летает в Ларнаку каждый четверг и воскресенье.