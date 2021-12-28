Как обеспечить себя комплектующими для перманентного макияжа

Качество сделанного татуажа зависит от опыта мастера. Но стоит также учитывать качество комплектующих. В этот комплект входят аппарат для татуажа, иглы. Поэтому стоит их правильно подобрать, чтобы процесс нанесения перманентного макияжа стал легким и эффективным.

Почему стоит правильно подбирать комплектующие?

Очень часто начинающий мастер сталкивается с большой проблемой - он не может правильно подобрать иглы и картриджи для перманентного макияжа, чтобы сделать свою работу качественной. В этом случае стоит узнать классификацию и конфигурацию игл, выяснить какие модели стоит применять для контура или основного нанесения средств для перманирования.

Ошибки при выборе иглы для перманентного макияжа могут повлиять на качество работы. Перманентный макияж состоит из линий и точек. Все это вместе образует татуаж бровей. Но это не значит, что требуется выбрать самую тонкую по заточке иглу и использовать только ее в работе.

При использовании такого вида иглы, будет чувствоваться сильная вибрация. Поэтому с ней работать стоит профессиональным мастерам. Для новичка лучше использовать несколько средних вариантов и использовать их до появления особенных навыков.

Особенности

Перманентный макияж используется мастерами, как самостоятельная техника уже давно. Но за это время многое поменялось: метод нанесения и инструменты. Важно подобрать качественный аппарат и комплектующие к нему, чтобы создавать мягкую растушевку в зоне бровей.

Для каждой техники: рисование контура, теней, растушевка, требуется правильно подбирать необходимый инструмент. Именно поэтому стоит иметь под рукой разные комплекты игл. Можно использовать несколько видов заточки игл, которые будут применяться для конкурирования или для прорисовки мелких деталей.

Когда мастер начинает работу, тогда он должен продемонстрировать что инструменты стерильные и упакованы в специальную оболочку. Он открывает перед клиентом комплект, который будет использовать и заправляет его в аппарат.

Иглы отличаются по типу использованного материала, из которого они изготовлены:

● платина;

● никель;

● специальная легированная сталь.

Первый вид имеет прочность, стойкий к окислению. Иглы из никеля устойчивые к химическим соединениям благодаря оксидной пленке. Легированная сталь имеет прочность и надежная в эксплуатировании. Также отличия имеются по толщине иглы. Можно выбрать разные варианты: 0.25, 0.3, 0.35, 0.40, 0.45 мм.