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Научно-практический семинар по виноделию. История и современность украинского виноделия в Киевской области
08:29 28.12.2021 |
В киевском аналитическом центре
Организаторами мероприятия выступили: управление агропромышленного развития киевской ОГА, управление туризма киевской ОГА,
Мероприятие было проведено с целью популяризации виноделов Украины.
Из виноделов присутствовали: винодельня Григория Кулиниченко, винодельня Wine Idea, винодельня Biologist Craft Winery, семейная винодельня «Кассия», винодельня «Трипольское nouveau», винодельня «Willa Lamash», винодельня Narovylo.
Среди гостей и дегустаторов вин украинского производства присутствовали: Владимир Печко (председатель ГС «УКРСАДВИНПРОМ»), Максим Уракин (основатель «Клуба Экспертов», Наталья Благополучная (Президент Всеукраинской Ассоциации виноделов и сомелье), Елена Павленко (директор ООО «СОФИЕНВАЛЬД УК») , Николай Благополучный (директор Всеукраинской Ассоциации виноделов и сомелье), Андрей Кравченко (представитель Минагрополитики Украины), Андрей Пономаренко (представитель Минагрополитики Украины), Константин Довгаль (начальник управления агропромышленного развития Киевской областной государственной администрации), Анна Куценко (начальник управления туризма Киевской области администрации),Ольга Журова (заместитель руководителя аппарата Киевской областной государственной администрации), Марина Радова (начальник управления туризма и продвижения Киевской городской государственной администрации), Петр Левчук (заместитель начальника управления экономического развития - начальник отдела предпринимательства и инвестиций департамента экономики и цифровизации Киевской областной государственной администрации) и другие.
В рамках встречи был проведен органолептический анализ качества образцов ведущих украинских производителей вина.
Дегустация вин Киевщины была проведена в бокалах австрийской компании SOPHIENWALD.
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