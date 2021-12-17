Финансовые новости
- |
- 17.12.21
- |
- 19:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Мебель в стиле лофт легко купить на VоV.Furniture
16:01 17.12.2021 |
Интерьер - важная составляющая комфортной жизни, ведь именно удачная продуманная концепция размещения мебели создает желаемую атмосферу в доме. Среди всего разнообразия стилей в интерьере неподготовленному человеку разобраться сложно. Если услуги профессионального дизайнера Вам не по карману, станьте творцом уникального интерьера самостоятельно, тем более, что с интернет-магазином VоV.Furniture - это проще простого. Здесь собрана лучшая мебель с подробным описанием и характеристиками каждого изделия. Опытные консультанты готовы помочь с выбором и оформить покупку онлайн с доставкой на дом, а также услугой сборки.
Мебель лофт: почему она так популярна?
Функциональность, минимализм и контрастное сочетание материалов - вот основные отличительные черты и преимущества стиля лофт. Такая мебель характеризуется четкой геометрией форм, приглушенными оттенками, стилизацией под естественность.
Мебель лофт - это гармоничный симбиоз современных тенденций и натуральных материалов, за счет чего достигается ощущение полной свободы, безусловного комфорта и легкости, и никакого лишнего декора. Чтобы создать подобную атмосферу, вовсе не обязательно оформлять в модном стиле всю квартиру или комнату.
Достаточно хотя бы одного элемента, например, компактного шкафа-купе в спальне, комода в гостиной или же зеркала с тумбой под обувь в прихожей - и Вы уже сможете расставить правильные акценты в квартире. Этот же принцип отлично работает и в офисных помещениях, кафе, салонах и других коммерческих заведениях.
Какую купить мебель в стиле лофт?
Корпусная мебель лофт изготавливается из дерева и металла, причем дерево должно иметь состаренный, немного «потрепанный» вид. Вне зависимости от формы шкафа, комода, тумбы, стола эту мебель объединяет одна деталь - грубая конструкция и эффект незавершенности. Например, металлический стеллаж может напоминать строительные леса, а ножки стола иметь форму квадрата неправильной формы.
Что касается шкафов и комодов, помимо вышеперечисленных характеристик, особое внимание стоит уделить фурнитуре. Ручки, крепления должны выглядеть грубо. В сочетании со специфическим оттенком дерева, на которое нередко наносится имитация царапин и потертостей, мебель выглядит необычно, свежо и невероятно стильно.
Лофт - это не только особенная эстетика. Это ещё и практичность. Большинство изделий (столики, комоды) оснащаются колесиками, что делает мебель мобильной. А стеллажи, металлические вешалки и открытые полки, которые используются вместо массивных шкафов и пеналов, экономят пространство в комнате и не создают эффекта загроможденности.Переходите в каталог VоV.Furniture, где Вы сможете ознакомиться с новинками в стиле лофт от ведущих украинских производителей. Выбирайте, оформляйте заказ, оплачивайте удобным способом и наслаждайтесь обновленным интерьером.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Запуганный человек с комплексом Наполеона». Откуда пошла волна обсуждения психики Зеленского
|Под знаком тройки. Почему саммит Восточного партнерства оказался успешным для Украины
|«Боевое дежурство». В материалах российского суда признается – на Донбассе есть войска РФ
|Дело на $2 млрд. Зачем Зеленский решил ввязаться в войну с профсоюзами
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Мебель в стиле лофт легко купить на VоV.Furniture
В РУБРИКЕ
|Кто и зачем пишет отзывы о Freedom Finance Украина
|Как сэкономить на обработке своего участка?
|Подорожуйте до серця Карпат з комфортом
|Новый год на лесном СПА-курорте GRAND ADMIRAL RESORT & SPA
|Аппликатор Ляпко – как быстро забыть о боли
|Маленький помощник в большом деле
Это интересно
|Apple выпустила Android-приложение для поиска трекеров AirTag
|Oppo представила смарт-очки Air Glass с функциями умных часов и переводчиком
|В BMW объяснили, почему назвали новый большой кроссовер XM, а не X8
|Хакеры впервые за три года украли деньги банка с его корсчета в российском ЦБ
|США покроет сеть из полумиллиона зарядок для электрокаров
|Уязвимости в миллиардах модулей Wi-Fi и Bluetooth позволяют красть пароли и данные
|Космические силы США проверяют готовность противостоять атакам на спутники