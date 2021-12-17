Мебель в стиле лофт легко купить на VоV.Furniture

Интерьер - важная составляющая комфортной жизни, ведь именно удачная продуманная концепция размещения мебели создает желаемую атмосферу в доме. Среди всего разнообразия стилей в интерьере неподготовленному человеку разобраться сложно. Если услуги профессионального дизайнера Вам не по карману, станьте творцом уникального интерьера самостоятельно, тем более, что с интернет-магазином VоV.Furniture - это проще простого. Здесь собрана лучшая мебель с подробным описанием и характеристиками каждого изделия. Опытные консультанты готовы помочь с выбором и оформить покупку онлайн с доставкой на дом, а также услугой сборки.





Мебель лофт: почему она так популярна?

Функциональность, минимализм и контрастное сочетание материалов - вот основные отличительные черты и преимущества стиля лофт. Такая мебель характеризуется четкой геометрией форм, приглушенными оттенками, стилизацией под естественность.

Мебель лофт - это гармоничный симбиоз современных тенденций и натуральных материалов, за счет чего достигается ощущение полной свободы, безусловного комфорта и легкости, и никакого лишнего декора. Чтобы создать подобную атмосферу, вовсе не обязательно оформлять в модном стиле всю квартиру или комнату.

Достаточно хотя бы одного элемента, например, компактного шкафа-купе в спальне, комода в гостиной или же зеркала с тумбой под обувь в прихожей - и Вы уже сможете расставить правильные акценты в квартире. Этот же принцип отлично работает и в офисных помещениях, кафе, салонах и других коммерческих заведениях.





Какую купить мебель в стиле лофт?

Корпусная мебель лофт изготавливается из дерева и металла, причем дерево должно иметь состаренный, немного «потрепанный» вид. Вне зависимости от формы шкафа, комода, тумбы, стола эту мебель объединяет одна деталь - грубая конструкция и эффект незавершенности. Например, металлический стеллаж может напоминать строительные леса, а ножки стола иметь форму квадрата неправильной формы.

Что касается шкафов и комодов, помимо вышеперечисленных характеристик, особое внимание стоит уделить фурнитуре. Ручки, крепления должны выглядеть грубо. В сочетании со специфическим оттенком дерева, на которое нередко наносится имитация царапин и потертостей, мебель выглядит необычно, свежо и невероятно стильно.

Лофт - это не только особенная эстетика. Это ещё и практичность. Большинство изделий (столики, комоды) оснащаются колесиками, что делает мебель мобильной. А стеллажи, металлические вешалки и открытые полки, которые используются вместо массивных шкафов и пеналов, экономят пространство в комнате и не создают эффекта загроможденности.