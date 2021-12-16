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Как сэкономить на обработке своего участка?
16:41 16.12.2021 |
Благодаря своим плодородным землям Украина имеет огромный потенциал для аграрного производства. Именно поэтому покупка собственного земельного участка является очень выгодным вложением. Такой финансовый актив, как земля, способен приносить хороший доход, но при этом он требует немалых расходов и вложений. И мы подскажем вам, как их сократить.
Покупка вспомогательной техники
Работать с землей, используя примитивные орудия труда, конечно, можно, но этот процесс отнимет у вас массу времени и усилий. А это не рационально, ведь вы можете купить мотоблок на allo.ua по низким ценам, как и другую сельхозтехнику. Ее покупка подразумевает вложение средств, но в долгосрочной перспективе вы сэкономите их гораздо больше.
Экономия на удобрениях
Одним из первых сооружений на вашем участке должна стать компостница. Когда вы косите бурьян, вы сможете получить из него компост - одну из величайших ценностей огородника. Вторым по важности удобрением станет зола, которая помогает раскислять почву, подкармливать большинство культур и бороться с вредителями. Так что не спешите выбрасывать доски, спиленные ветки или ставшие ненужными обрезки древесины. Ведь, сжигая их, вы можете добыть ценное удобрение.
Рациональное использование грунта
Строительные работы в основном начинаются с заливки фундамента и выемки грунта. На этом этапе отделяйте и складывайте в разные стороны плодородный грунт для вашего участка и те слои, которые идут дальше (глина, песок, торф и камни). Неплодородные материалы вы можете использовать для отсыпки дорожек.
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