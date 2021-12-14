Подорожуйте до серця Карпат з комфортом





Саме у грудні слушний час планувати відпочинок на новорічні свята. Особливий попит серед мандрівників мають українські гірськолижні курорти, які за якістю та сервісом не поступаються європейським.

Якщо ви плануєте самостійно мандрівку до українських Карпат, то потрібно детально спланувати, яким транспортом ви дістанетеся місця відпочинку. Щоб не виснажувати себе тривалою дорогою, радимо обрати авіапереліт. До найпопулярнішого зимового курорту Україні - Буковеля - швидко та комфортно можна дістатися з авіакомпанією WINDROSE. З 24 грудня перевізник впроваджує щоденні рейси двічі на день за маршрутом Київ - Івано-Франківськ - Київ. Мережа внутрішніх рейсів WINDROSE побудована таким чином, що усі міста програми з'єднані між собою через столицю України. Тому долетіти з регіонів до Івано-Франківська також можливо з нетривалим транзитом у Києві.

WINDROSE надає послугу перевезення гірськолижного/сноубордичного спорядження за додаткову оплату, що складає 12 у.о. До всіх тарифів авіакомпанії входить безкоштовне перевезення 23 кг багажу та ручної поклажі до 7 кг.

Авіакомпанія також має приємний бонус для мандрівників. Дістатися з аеропорту Івано-Франківська до гірськолижного курорту Буковель тепер можна ощадливо, швидко та комфортно. З 24 грудня WINDROSE впроваджує автобусні перевезення за маршрутом «Аеропорт (Івано-Франківськ) - курорт Буковель» та у зворотному напрямку.

Придбати квитки на авіарейси та автобусні перевезення ви можете на сайті https://windrose.aero/