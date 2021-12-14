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Новый год на лесном СПА-курорте GRAND ADMIRAL RESORT & SPA
08:51 13.12.2021 |
Лесной СПА-курорт GRAND ADMIRAL RESORT & SPA приглашает заранее спланировать празднование Нового года 2022. Гостей Клуба ждет насыщенная программа: импозантный конферансье, который будет шутить, чтобы вы смеялись; роскошный вокал и мировые хиты от кавер-бэнда, чтобы вы потанцевали от души; авторское меню от шеф-повара, чтобы вам было невероятно вкусно!
Развлекательная программа
31 декабря. Новогоднее волшебство
14:00 - 19:00 Дневная анимация для детей, Admiral Kids Club
21:00 - 22:00 Приветственный аперитив в сопровождении живой музыки. Холл СПА-отеля
с 21:00 Детская новогодняя программа с фуршетом и тортом, Admiral Kids Club
с 22:00 Новогодняя ночь с харизматичным конферансье, мировыми хитами от группы Franky Jazz и праздничным меню от шеф-повара. Панорамный ресторан Mozart
1 января. Релакс-день
9:00 - 10:00 Завтрак для юных гостей, зал Fusion
11:00 - 14:00 Праздничный бранч с игристым на свежем воздухе. Атмосфера: фольклорная музыка и песни от народного коллектива. Беседки «Жемчужного городка»
11:00 - 17:00 Дневная сказочная анимация для детей в Admiral Kids Club
19:00 - 22:00 Уютный вечер с живой музыкой в ресторане Mozart
Стоимость Новогоднего пакета в зависимости от категории номеров от 27 800 грн, включено проживание 2 суток, заезд 31 декабря, выезд 2 января; новогоднее меню и программа для двоих.
Чем заняться в Клубе зимой
1 Посетить лучший в Украине Wellness & SPA по версии международной премии World Luxury SPA Awards. К услугам гостей шесть бань и саун, джакузи на открытом воздухе, теплый крытый бассейн, контрастные купели и просторная зона отдыха с Wellness-баром. Рекомендуем специальные предложения с комплексным подходом: SPA-день, SPA-тур и расслабляющие ритуалы дуэтом в парном сьюте.
2 Освободить свой организм от тяжелого балласта пережитых стрессов, бессонных ночей, возможно, затянувшихся праздников, излишеств в еде и алкогольных напитках. Укрепить здоровье и сделать полный чек-ап организма в комфортных условиях Medical SPA, пройдя медицинскую программу по детоксикации, анти-эйджу или снижению веса.
3 Провести уютный вечер в панорамном ресторане Mozart с авторской кухней от шеф-повара и богатой винной картой. Каждую субботу атмосферу создает живая музыка.
4 Сплотиться с семьей, друзьями или деловыми партнерами: к услугам гостей клубная территория в 23 Га, лесная тропа с оригинальными инсталляциями , табличками для интерактивного отдыха и скульптурный парк "Вдали от суеты" от известных на весь мир украинских скульпторов.
5 Подарить детям насыщенный уикенд: каждые выходные в Клубе анимационная программа для юных гостей и специальные предложения к школьным каникулам.
Grand Admiral Resort & SPA
ул. Варшавская, 116
Ирпень (15 км от Киева)
+380 (44) 393 33 57 (рецепция отеля)
+380 (44) 393 33 60 (SPA-рецепция)
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