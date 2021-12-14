Новый год на лесном СПА-курорте GRAND ADMIRAL RESORT & SPA





Лесной СПА-курорт GRAND ADMIRAL RESORT & SPA приглашает заранее спланировать празднование Нового года 2022. Гостей Клуба ждет насыщенная программа: импозантный конферансье, который будет шутить, чтобы вы смеялись; роскошный вокал и мировые хиты от кавер-бэнда, чтобы вы потанцевали от души; авторское меню от шеф-повара, чтобы вам было невероятно вкусно!

Развлекательная программа

31 декабря. Новогоднее волшебство

14:00 - 19:00 Дневная анимация для детей, Admiral Kids Club

21:00 - 22:00 Приветственный аперитив в сопровождении живой музыки. Холл СПА-отеля

с 21:00 Детская новогодняя программа с фуршетом и тортом, Admiral Kids Club

с 22:00 Новогодняя ночь с харизматичным конферансье, мировыми хитами от группы Franky Jazz и праздничным меню от шеф-повара. Панорамный ресторан Mozart





1 января. Релакс-день

9:00 - 10:00 Завтрак для юных гостей, зал Fusion

11:00 - 14:00 Праздничный бранч с игристым на свежем воздухе. Атмосфера: фольклорная музыка и песни от народного коллектива. Беседки «Жемчужного городка»

11:00 - 17:00 Дневная сказочная анимация для детей в Admiral Kids Club

19:00 - 22:00 Уютный вечер с живой музыкой в ресторане Mozart





Стоимость Новогоднего пакета в зависимости от категории номеров от 27 800 грн, включено проживание 2 суток, заезд 31 декабря, выезд 2 января; новогоднее меню и программа для двоих.





Чем заняться в Клубе зимой

1 Посетить лучший в Украине Wellness & SPA по версии международной премии World Luxury SPA Awards. К услугам гостей шесть бань и саун, джакузи на открытом воздухе, теплый крытый бассейн, контрастные купели и просторная зона отдыха с Wellness-баром. Рекомендуем специальные предложения с комплексным подходом: SPA-день, SPA-тур и расслабляющие ритуалы дуэтом в парном сьюте.

2 Освободить свой организм от тяжелого балласта пережитых стрессов, бессонных ночей, возможно, затянувшихся праздников, излишеств в еде и алкогольных напитках. Укрепить здоровье и сделать полный чек-ап организма в комфортных условиях Medical SPA, пройдя медицинскую программу по детоксикации, анти-эйджу или снижению веса.

3 Провести уютный вечер в панорамном ресторане Mozart с авторской кухней от шеф-повара и богатой винной картой. Каждую субботу атмосферу создает живая музыка.

4 Сплотиться с семьей, друзьями или деловыми партнерами: к услугам гостей клубная территория в 23 Га, лесная тропа с оригинальными инсталляциями , табличками для интерактивного отдыха и скульптурный парк "Вдали от суеты" от известных на весь мир украинских скульпторов.

5 Подарить детям насыщенный уикенд: каждые выходные в Клубе анимационная программа для юных гостей и специальные предложения к школьным каникулам.





Grand Admiral Resort & SPA

ул. Варшавская, 116

Ирпень (15 км от Киева)

+380 (44) 393 33 57 (рецепция отеля)

+380 (44) 393 33 60 (SPA-рецепция)

admiralclub.com.ua

facebook.com/admiralclub.com.ua



