Маленький помощник в большом деле

Уборка в квартире - один из необходимых процессов в нашей жизни. Чтобы сделать его быстрым и удобным, человек изобрел незаменимый механизм - пылесос. Широкий и богатый выбор пылесосов может ввести в ступор любого обывателя. Чтобы не пасть жертвой современного маркетинга и не принести домой застоявшийся товар, следует накануне покупки разработать и записать маленький план выбора механического помощника.

Для начала определимся, какой тип уборки будет превалировать в помещении. Как правило, уборка пылесосом ассоциируется с сухим методом. Недорогие и относительно легкие (3-7кг) модели «баллонного» типа - отличный вариант для реализации данного вида чистки помещения. Они легки в эксплуатации, не требуют дополнительных расходов на комплектующие и чистящие средства.

С каждым годом все больше отдается предпочтение моющим пылесосам. Такие устройства имеют более сложную конструкцию и требуют перед началом эксплуатации изучить инструкцию, чтобы избежать непредвиденных обстоятельств. Эти модели при помощи высокого давления разбрызгивают смесь воды и моющего средства, а затем грязная вода собирается в резервуар пылесоса. Следует отметить, что влажная уборка хороша для прочных и влагостойких покрытий и совсем не подходит для некоторых покрытий на основе ковролина, паркетных и некоторых других уязвимых для воды покрытий.

При выборе пылесоса немаловажным является мощность мотора, которая впоследствии будет определять силу всасывания механизма. Необходимо также учесть, чем сильнее нужен пылесос, тем больше будут его размеры. При уборке ковровых дорожек с низким ворсом, линолеумных, кафельных и паркетных покрытий большой мощности не потребуется. Оптимальное ее значение будет достигаться пылесосами в 300 Вт. А вот сильнозагрязненные и ворсистые поверхности потребуют более мощных механизмов. Таковыми считаются от 450 Вт, например пылесос Samsung обладает такой мощностью. Для тех, у кого квартира имеет комбинированные напольные покрытия, производители предусматривают регуляторы, повышающие или понижающие мощность мотора. Выбирая такие модели, следует брать с небольшим запасом мощности, так как снизить мощность всегда можно, а вот при необходимости поднять её выше, указанной в инструкции производителем, уже не получиться. Также сила мотора напрямую связана с силой шума, который будет производиться при эксплуатации прибора.

Пылесборник - еще один важный аспект, на который следует обратить внимание при выборе пылесоса. На сегодняшний день существует огромное количество вариантов устройства данного отсека. Большее предпочтение отдается пылесборникам со специальными мешочками, которые могут быть как одноразовыми, так и многоразовыми. Оптимальной моделью считается та, которая совмещает в себе оба вида мешочков. Это касательно небольших моделей, более крупные агрегаты имеют в своем составе контейнеры, пыль в которых сбивается в комок и при последующей чистке легко удаляется.

Каким бы хорошим ни был пылесборник, всегда остается возможность «утечки» мелких частиц пыли, поэтому следует обращать внимание на оснащение пылесоса воздушными фильтрами. Важно обращать внимание на количество и структуру фильтров, поскольку это сопряжено с дополнительными расходами на данные комплектующие материалы. На сегодняшний день существует их огромное разнообразие. Самые дешевые - бумажные, тканевые или синтетические. К более дорогим относятся водяные, угольные. Так несколько дополнительных фильтров к прибору способны добавить к его начальной стоимости 50-150 грн.

Комплектация пылесоса тоже играет важную роль в предпочтении той или иной модели. Именно она определяет, насколько удобным будет процесс уборки. Первое, на что обращаем внимание, - наличие телескопических трубок, которые помогают установить оптимальные расстояния между щёткой и руками. Существует два вида трубок - пластмассовые и металлические. Первые легкие и дешевые, вторые прочные и долговечные.

Всевозможные щетки и насадки также ускоряют и делают процесс уборки легким и комфортным. Среди них можно найти насадки для ковров, для гладких поверхностей, а также для труднодоступных мест. Но самой важной среди них является турбощётка, которая оснащается вращающимся валиком. Благодаря своему строению, она с лёгкостью убирает шерсть и мелкий ворс с любых поверхностей.

Часто производители стараются привлечь внимание потребителя наличием различных удобных функций. Расположение кнопки включения пылесоса на рукоятке трубки может послужить тому ярким примером. Более полезной будет функция показателя заполнения мусорного резервуара и предполагаемая чистота фильтров. Для усовершенствования электробезопасности в пылесосе предусматривается автоматическая смотка шнура и автоматическое отключение в случае его перегрева.