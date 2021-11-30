Чем отличается новый Айфон 13 Про?

iPhone 13 Pro - телефон, в котором сочетаются передовые технологии Apple. Улучшенные камеры, 120-герцовый дисплей, кодекс ProRes, мощнейший чип A15 Bionic и внушительный 1 Тб памяти - лишь малая часть особенностей iPhone 13 Pro. Специалисты интернет-магазина Стилус рассказывают, чем новинка отличается от прошлогоднего iPhone 12 Pro.





ProMotion дисплей

Pro-версии 13 серии получили экраны с повышенной частотой обновления (технология Pro Motion) - теперь максимальная частота обновления 120 Гц. В отличие от 12 серии, теперь экраны обновляются в два раза быстрее, к тому же новинка поддерживает адаптивную смену частоты обновления в один шаг: от 10 до 120 Гц, и сама выбирает, когда нужно запускать отрисовку по максимуму.

Появилась и новая опция в iOS 15: операционная система следит за движениями пальцев, и если вы сделали движение быстрее, чем обычно, то частота повысится. Еще несколько улучшений экрана:

Яркость выросла до 1 200 нит: на солнце картинку лучше видно.

Матрица OLED гарантирует сочную и яркую картинку.

Разрешение 1920х1080 пикселей.

Диагональ 6,1" в iPhone 13 Pro и 6,7'' в iPhone 13 Pro Max.





Процессор, графика и 1 Тб памяти

Самой интересной моделью 2021 года стал iPhone 13 Pro 1TB Sierra Blue из-за своей необыкновенной нежно-голубой расцветки и внушительного объема памяти - 1 Тб. Только представьте, сколько всего можно хранить в Айфоне с такой памятью! Блогерам и контент-мейкерам это наверняка понравится.

Не можем не отметить сверхмощный процессор A15 Bionic, установленный в iPhone 13 Pro. В Apple отметили, что новый чип включает в себя современные видеокодеры и декодеры, способные снимать и редактировать видео в ProRes. Им не только нужно много памяти (что стало причиной появление версии на 1 Тб), но еще и мощный графический чип. Кстати, в Про-версиях он 4-ядерный в отличие от младших. Учитывая, что опция ProRes требует много памяти, ее не будет в моделях на 128 Гб. То есть базовая версия с поддержкой ProRes - это iPhone 13 Pro 256GB и выше.

Что еще за функция ProRes?

iPhone 13 Pro стал первым в мире телефоном, с которым вы можете отснять видеоролик и отредактировать его сразу в формате ProRes. Этот формат гарантирует высокую детализацию и отличную четкость при максимальном сжатии. Благодаря продвинутому процессору и новым функциям версии Про умеют открывать видео ProRes прямо в Final Cut Pro на Mac. Отметим, что таких возможностей не было ни в одном смартфоне 12 серии.

Как настроить камеру в iPhone 13 Pro?

Интерфейс приложения камеры остался таким же, как и в 12 линейке. Настройка параметров съемки происходит на интуитивном уровне. Интересной особенностью 13 серии стал режим «Киноэффект», он позволяет переключать внимание зрителя с одного объекта на другой, чтобы удерживать его внимание дольше. Благодаря поддержке искусственного интеллекта «Киноэффект» сам понимает, когда нужно перевести фокус на другого человека или объект, который появился в кадре.

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