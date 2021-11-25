Відбувся VІІ Міжнародний форум виноробів і сомельє

В рамках форуму пройшли:

- VІ Всеукраїнський конкурс кавістів «Кращий кавіст України - 2021»

- XІХ Всеукраїнський конкурс сомельє «Український сомельє - 2021»

- Перший Фестиваль молодого вина «Українське молоде»

Організатори професійних заходів:

- Всеукраїнська асоціація виноробів і сомельє

- Асоціація кавістів України

- Перша в Україні Школа сомельє «Майстер-клас»





ПАРТНЕРИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХОДІВ- Генеральний Партнер Форуму - ТМ «VINOS DE LA LUZ» (вина Аргентини, Іспанії, Італії)- Компанія «Hola»- Ексклюзивний Партнер

- Генеральний медіа- партнер - комунікативна медіа-група «DRINKS+», «Wine Travel Awards»

- Міжнародний медіа-партнер - «DRINKS.UA»

- Ексклюзивний медіа-партнер - «Drinks O clock»

- Інформаційний партнер- Журнал «Kyiv Diplomatic»



Партнери Конкурсів:

- ТМ «The Wild Geese»

- ТМ «Spirit»

- ТМ «SHO»

- ТМ «Estrella Galicia»

- ТМ «Regina»

- ТМ «Moritz»

- ТМ «Delaviuda»

- ТМ «Monte Cristo»

- ТМ «Sophienwald»

- ТМ «Arthur Metz»

- Компанія «LGCF»

- ТМ «Ermitage»

- ТМ «Amstelland»

- ТМ «Benucci»

- ТМ « Henri Willig»

- ТМ «Таврія»

- ТМ «Моршинська»

- ТМ «Сигарний Дім «Фортуна»

- ТМ «Закарпатські ковбаси»

- АПСВТ

- Готель «InterContinental»

- ГС «УКРСАДВИНПРОМ»

На Фестиваль молодого вина «Українське молоде» були запрошені переможці VI Дегустаційного Конкурсу «Сорт і теруар, Мікровиноробство -2020». Винороби представили вина 2020 та 2021 років врожаю з різних областей України (Одеська обл - ТМ «Виноград-Одеса» від Андрія Гайдая, Миколаївська обл - вина Бориса Пекера, Харківська обл. - ТМ «De Laransa», Черкаська обл. - вина ТМ «KSV» Сергія Коваленка, Дніпропетровська обл. - вина від Володимира Симакіна, Тернопільська обл. - вина ТМ «Fathers Wines»).

19 -20 листопада 2021 р.,



в Школі сомельє «Майстер-клас»

(Академія праці, соціальних відносин і туризму,

м. Київ, вул. Кільцева Дорога, 3А)

відбулися

- Теоретичні тури Всеукраїнських Конкурсів кавістів і сомельє;

- Півфінали Всеукраїнських Конкурсів кавістів і сомельє.

В Теоретичному турі Конкурсів взяли участь більше 40 учасників з усіх міст України

( Чернівці, Харків, Дніпро, Одеса, Полтава, Запоріжжя, Львів, Хмельницький, Київ та ін.).

В Півфінал конкурсів вийшли 6 кавістів і 6 сомельє.

Тури Півфіналів конкурсів - презентація вин та інших напоїв в бутику чи в ресторані, декантація вин (для сомельє), «сліпа» дегустація, складні завдання «сюрприз» та ін.

Після цього журі по результатам конкурсів визначило фіналістів.

21 листопада 2021 р. ,

в готелі « InterContinental» (м. Київ, вул.. Велика Житомирська, 2А)

відбулися професійні заходи:

- VІІ Міжнародний Форум виноробів і сомельє (з презентацією продукції від Партнерів для гостей професійних заходів);

- Фінал VІ Всеукраїнського конкурсу кавістів «Кращий кавіст України - 2021»;

- Фінал XІХ Всеукраїнського конкурсу сомельє «Український сомельє - 2021»;

- Перший Фестиваль молодого вина «Українське молоде»;

- Презентація ексклюзивних винних келихів ручної роботи від власника ТМ «Sophienwald» пана Герхарда Іллека (Австрія);

- Благодійний аукціон відомих вин Бордо від компаніі «LGCF» (Франція);

- Урочистий Вечір « Вечеря виноробів».

Всі заходи пройшли з дотриманням санітарного режиму.

Членами журі професійних Конкурсів були представники Партнерів, відомі сомельє, зарубіжні гості Форуму:



1. Рікардо-Фернандес Нуньєс - Голова журі, власник

ТМ «Vinos de La Luz»

2. Наталія Благополучна - секретар журі, Президент Всеукраїнської асоціації виноробів і сомельє, керівник і співзасновник Першої в Україні Школи сомельє «Майстер-клас»

3. Наталія Бурлаченко- сомельє, бренд-амбасадор ТМ «Vinos de la Luz»

4. Рафаель Дельгадо - власник виробництва бренді ТМ «Monte Cristo», Іспанія

5. Альба Понс - менеджер компанії «Distileria MG»

6. Жанна Куніжева - керівник департаменту імпорту компанії «Укрімпорт»

7. Олег Кравченко - сомельє, співзасновник «Winbar», «Кращий сомельє України-2011»

8. Єгор Бєлов - шеф-сомельє готелю «InterContinental», переможець конкурсу «Український сомельє-2018»

9. Олексій Бондар - кавіст, переможець конкурсу «Кращий кавіст України-2020»

10. Сергій Гірман - сомельє, переможець конкурсу «Український сомельє -2020»

11. Дмитро Гурінчик - національный менеджер Сигарного Будинку «Фортуна»

Після проведення Фіналів Всеукраїнських Конкурсів кавістів і сомельє, були визначені Переможці.

VI Всеукраїнський Конкурс кавістів «Кращий кавіст України - 2021»:

1 місце - Ярослав Панчук (м. Київ)

2 місце - Валерій Кабанов (м. Київ)

3 місце - Владислав Кушнарьов (м. Київ)



XIX Всеукраїнський Конкурс сомельє «Український сомельє - 2021»:

1 місце - Ольга Гірман (м. Київ)

2 місце - Євгенія Осадча (м. Київ)

3 місце - Олег Кецко (м. Львів)

Всі фіналісти отримали Дипломи, кубки, цінні подарунки від Партнерів, грошові премії від Генерального Партнера ТМ «VINOS DE LA LUZ».

www.sommelier.in.ua

www.wines.org.ua

E-mail: master-class-som@ukr.net