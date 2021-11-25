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Відбувся VІІ Міжнародний форум виноробів і сомельє
17:10 25.11.2021 |
В рамках форуму пройшли:
- VІ Всеукраїнський конкурс кавістів «Кращий кавіст України - 2021»
- XІХ Всеукраїнський конкурс сомельє «Український сомельє - 2021»
- Перший Фестиваль молодого вина «Українське молоде»
Організатори професійних заходів:
- Всеукраїнська асоціація виноробів і сомельє
- Асоціація кавістів України
- Перша в Україні Школа сомельє «Майстер-клас»
ПАРТНЕРИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХОДІВ
- Генеральний Партнер Форуму - ТМ «VINOS DE LA LUZ» (вина Аргентини, Іспанії, Італії)
- Компанія «Hola»- Ексклюзивний Партнер
- Генеральний медіа- партнер - комунікативна медіа-група «DRINKS+», «Wine Travel Awards»
- Міжнародний медіа-партнер - «DRINKS.UA»
- Ексклюзивний медіа-партнер - «Drinks O clock»
- Інформаційний партнер- Журнал «Kyiv Diplomatic»
Партнери Конкурсів:
- ТМ «The Wild Geese»
- ТМ «Spirit»
- ТМ «SHO»
- ТМ «Estrella Galicia»
- ТМ «Regina»
- ТМ «Moritz»
- ТМ «Delaviuda»
- ТМ «Monte Cristo»
- ТМ «Sophienwald»
- ТМ «Arthur Metz»
- Компанія «LGCF»
- ТМ «Ermitage»
- ТМ «Amstelland»
- ТМ «Benucci»
- ТМ « Henri Willig»
- ТМ «Таврія»
- ТМ «Моршинська»
- ТМ «Сигарний Дім «Фортуна»
- ТМ «Закарпатські ковбаси»
- АПСВТ
- Готель «InterContinental»
- ГС «УКРСАДВИНПРОМ»
На Фестиваль молодого вина «Українське молоде» були запрошені переможці VI Дегустаційного Конкурсу «Сорт і теруар, Мікровиноробство -2020». Винороби представили вина 2020 та 2021 років врожаю з різних областей України (Одеська обл - ТМ «Виноград-Одеса» від Андрія Гайдая, Миколаївська обл - вина Бориса Пекера, Харківська обл. - ТМ «De Laransa», Черкаська обл. - вина ТМ «KSV» Сергія Коваленка, Дніпропетровська обл. - вина від Володимира Симакіна, Тернопільська обл. - вина ТМ «Fathers Wines»).
19 -20 листопада 2021 р.,
в Школі сомельє «Майстер-клас»
(Академія праці, соціальних відносин і туризму,
м. Київ, вул. Кільцева Дорога, 3А)
відбулися
- Теоретичні тури Всеукраїнських Конкурсів кавістів і сомельє;
- Півфінали Всеукраїнських Конкурсів кавістів і сомельє.
В Теоретичному турі Конкурсів взяли участь більше 40 учасників з усіх міст України
( Чернівці, Харків, Дніпро, Одеса, Полтава, Запоріжжя, Львів, Хмельницький, Київ та ін.).
В Півфінал конкурсів вийшли 6 кавістів і 6 сомельє.
Тури Півфіналів конкурсів - презентація вин та інших напоїв в бутику чи в ресторані, декантація вин (для сомельє), «сліпа» дегустація, складні завдання «сюрприз» та ін.
Після цього журі по результатам конкурсів визначило фіналістів.
21 листопада 2021 р. ,
в готелі « InterContinental» (м. Київ, вул.. Велика Житомирська, 2А)
відбулися професійні заходи:
- VІІ Міжнародний Форум виноробів і сомельє (з презентацією продукції від Партнерів для гостей професійних заходів);
- Фінал VІ Всеукраїнського конкурсу кавістів «Кращий кавіст України - 2021»;
- Фінал XІХ Всеукраїнського конкурсу сомельє «Український сомельє - 2021»;
- Перший Фестиваль молодого вина «Українське молоде»;
- Презентація ексклюзивних винних келихів ручної роботи від власника ТМ «Sophienwald» пана Герхарда Іллека (Австрія);
- Благодійний аукціон відомих вин Бордо від компаніі «LGCF» (Франція);
- Урочистий Вечір « Вечеря виноробів».
Всі заходи пройшли з дотриманням санітарного режиму.
Членами журі професійних Конкурсів були представники Партнерів, відомі сомельє, зарубіжні гості Форуму:
1. Рікардо-Фернандес Нуньєс - Голова журі, власник
ТМ «Vinos de La Luz»
2. Наталія Благополучна - секретар журі, Президент Всеукраїнської асоціації виноробів і сомельє, керівник і співзасновник Першої в Україні Школи сомельє «Майстер-клас»
3. Наталія Бурлаченко- сомельє, бренд-амбасадор ТМ «Vinos de la Luz»
4. Рафаель Дельгадо - власник виробництва бренді ТМ «Monte Cristo», Іспанія
5. Альба Понс - менеджер компанії «Distileria MG»
6. Жанна Куніжева - керівник департаменту імпорту компанії «Укрімпорт»
7. Олег Кравченко - сомельє, співзасновник «Winbar», «Кращий сомельє України-2011»
8. Єгор Бєлов - шеф-сомельє готелю «InterContinental», переможець конкурсу «Український сомельє-2018»
9. Олексій Бондар - кавіст, переможець конкурсу «Кращий кавіст України-2020»
10. Сергій Гірман - сомельє, переможець конкурсу «Український сомельє -2020»
11. Дмитро Гурінчик - національный менеджер Сигарного Будинку «Фортуна»
Після проведення Фіналів Всеукраїнських Конкурсів кавістів і сомельє, були визначені Переможці.
VI Всеукраїнський Конкурс кавістів «Кращий кавіст України - 2021»:
1 місце - Ярослав Панчук (м. Київ)
2 місце - Валерій Кабанов (м. Київ)
3 місце - Владислав Кушнарьов (м. Київ)
XIX Всеукраїнський Конкурс сомельє «Український сомельє - 2021»:
1 місце - Ольга Гірман (м. Київ)
2 місце - Євгенія Осадча (м. Київ)
3 місце - Олег Кецко (м. Львів)
Всі фіналісти отримали Дипломи, кубки, цінні подарунки від Партнерів, грошові премії від Генерального Партнера ТМ «VINOS DE LA LUZ».
www.sommelier.in.ua
www.wines.org.ua
E-mail: master-class-som@ukr.net
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