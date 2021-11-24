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Відомі поети зачитали вірші під час рейсів авіакомпанії WINDROSE
17:05 24.11.2021 |
Авіаперевізник WINDROSE днями здивував пасажирів власних рейсів! Несподівано мандрівники отримали можливість почути улюблені вірші з вуст українських знаменитостей. Їхні виступи відбулися в рамках креативної кампанії «Поезія, яка окриляє!».
Самоідентичність будь-якої нації та відчуття єдності зі спільнотою неможливо сформувати без культурного підґрунтя. І сучасна поезія безперечно є важливою частиною цього процесу. Адже, як один із видів творчості, сьогодні вона стала джерелом для роздумів та вираження світогляду народів.
Тож, аби нагадати українцям про вагомість поезії у житті кожного з нас, компанія WINDROSE запросила відомих письменників, акторів та ведучих на борт власних літаків, де вони наживо зачитали улюблені вірші. Серед знаменитостей, які підтримали ініціативу, - Юрій Андрухович, Катерина Бабкіна, Павло Матюша та багато інших. Після виступів пасажири мали змогу поспілкуватися із зірковими гостями та отримати автограф на згадку.
"WINDROSE - це українська авіакомпанія, яка вже 18 років робить свій вклад у розвиток авіації в Україні. Для нас також важливо підтримувати усі заходи, що допомагають відродити національну свідомість. 9 листопада в Україні відзначали День української писемності та мови. Саме це чудове свято надихнуло нас ближче познайомити наших пасажирів із сучасною українською літературою. "Поезія, яка окриляє, з WINDROSE" - це живі виступи сучасних українських митців на наших рейсах. Декламувати вірші будуть відомі українські поети і медійні особистості, які підтримали наш проєкт. Сподіваємося, що завдяки цьому наші пасажири захочуть дізнатися більше про актуальні українські твори, а сама подія залишить приємні згадки про політ", - прокоментувала Анна Рафальська, директор з маркетингу авіакомпанії.
Побачити політ із зірковими гостями та першу реакцію пасажирів можна у відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=CpeNfYSB7co
Шанс полетіти з WINDROSE на крилах поезії отримали власники квитків на період з 19 до 26 листопада. Виступи відбуватимуться без додаткових анонсів на обмеженій кількості рейсів у напрямках «Київ - Львів», «Київ - Івано-Франківськ», «Київ - Дніпро» та «Київ - Харків».
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