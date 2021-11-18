Финансовые новости
- |
- 18.11.21
- |
- 17:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Finance.ua анонсировал каталог с туристическим страхованием онлайн
15:51 18.11.2021 |
На финансовом портале появился бесплатный сервис со страховками для путешествий по самым выгодным предложениям
Сервис для подбора туристической страховки поможет решить сразу несколько вопросов: трата времени на поиск надежной страховой, выбор покрытия, сравнение условий и мониторинг страхового рынка. Каталог выполнит все эти процессы за вас, и значительно ускорит процесс регистрации туристической страховки онлайн.
Finance.ua заботится о своих пользователях, поэтому сотрудничает только с проверенными фирмами. Финансовый портал поможет выбрать самые выгодные условия оформления полиса.
Как пользоваться сервисом
Чтобы оформить полис, пользователю понадобится 15 минут свободного времени:
Всего несколько простых шагов, чтобы ваше путешествие стало безопасным. Для подсчета суммы страховки, воспользуйтесь онлайн-калькулятором. Цена туристического полиса может варьироваться в зависимости от актуального курса валют.
Сравнивайте условия и подбирайте выгодные покрытия на Finance.ua!
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Международный военный контингент в Украине: Что за миссию готовит ЕС
|«Вагнергейт» по версии Bellingcat: Какие проблемы ожидают Зеленского и Ермака
|Расследование Bellingcat о «вагнеровцах»: Какое участие принимали Зеленский и Ермак
|Хватит ли денег у государства на расходы до конца года?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Finance.ua анонсировал каталог с туристическим страхованием онлайн
В РУБРИКЕ
|Global Inspiring Forum’2021: Мировой интеллект на одной сцене
|ᐉ Необходимость использования РРО для интернет-торговли
|Как каталог Finance.ua поможет сэкономить на оформлении ОСАГО в Харькове
|Міжнародний Європейський Університет зробив вагомий внесок у розвиток країни
|Бойлер косвенного нагрева
|Концентрация в атмосфере парниковых газов достигла нового рекорда
Это интересно
|Meta готовит к производству VR-перчатки, позволяющие ощущать объекты в виртуальной реальности
|Глава Volkswagen рассказал, когда закончится кризис микрочипов
|Aston Martin выпустил первую шестицилиндровую модель за 22 года
|JPMorgan подал в суд на Tesla: требует более 160 миллионов долларов
|Составлен рейтинг надежных китайских автомобилей с пробегом
|BMW и Audi называют потенциальными покупателями марки McLaren
|Электрические седаны BMW i5 и i7 получат по три мотора