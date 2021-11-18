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Global Inspiring Forum’2021: Мировой интеллект на одной сцене
15:45 18.11.2021 |
VUCA - вчера, TUNA - сегодня, а что завтра и послезавтра ждет бизнес-лидеров и их команды?
Каждый владелец и ТОП-менеджер сегодня обеспокоен поиском ответа на следующий вопрос: как подготовиться к неизвестному Послезавтра? Как подготовить к изменениям бизнес-системы, которые только-только приспособились к условиям настоящего? Можно долго искать ответы самостоятельно. Но на скорости сегодняшних перемен это утопическая затея. И очень болезненная для бизнеса, нуждающегося в гибких решениях здесь, сейчас и вместе.
Эпоха героического лидерства прошла - лучшие идеи возникают в синергии коллективного майндсета и широкой экспертизы по ключевым компетенциям будущего. Именно на перечне главных компетенций в 2022-2025 годах, намеченных на экономическом форуме в Давосе, построена программа Global Inspiring Forum'2021 (https://bit.ly/3nEQCTw) - одного из самых масштабных в Украине интеллектуальных сообществ для бизнес-лидеров и их команд.
Лейтмотивом бизнес-события - The Day After Tomorrow, каждая тема спикера Global Inspiring Forum'2021: Мировой интеллект на одной сцене - уточняет бизнес-вектор на Послезавтра.
Спикеры Global Inspiring Forum'2021:
КЪЕЛЛ НОРДСТРЕМ, профессор экономики и философии Стокгольмской бизнес-школы, футуролог, автор бизнес-бестселлеров, гуру из списка Thinkers 50
МЭТТ КРЕБТРИ, британский эксперт бизнес-стратегий, стратегического планирования и управления изменениями, сооснователь консалтинговой компании Positive Momentum
СТИВЕН ВАН БЕЛЕГГЕМ, профессор по маркетингу Vlerick Business School (Генте, Лёвен и Брюссель), спикер London Business School, международный эксперт по маркетингу и клиентскому опыту в цифровом мире, автор 5 бизнес-бестселлеров
ДЖЕЙМС ТЕЙЛОР, международный эксперт по созданию инновационных организаций, новых организационных дизайнов и рабочих пространств, эксперт по раскрытию творческого потенциала и повышению производительности, управлению изменениями, бизнес-консультант по менеджменту Visa, Apple, McDonald's, EY, Sony, Johnson&Johnson
ГРЕГ МАККЕОН, американский эксперт по эссенциализму, концепцию которого применяют в Apple, Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Twitter, Yahoo!, автор бестселлеров «Эссенциализм: путь к простоте» та «Без усилий. Пусть главное станет проще»
ПОЛИН БРАУН, экс-глава совета директоров североамериканского подразделения LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton), профессор маркетинга, один з директоров школы бизнеса Колумбийского университета
Для того, чтобы дать толчок стратегическим решениям руководителей всех уровней и индустрий, во время бизнес-форума международными спикерами будут затронуты следующие вопросы:
Global Inspiring Forum'2021: Мировой интеллект на одной сцене (https://bit.ly/3nEQCTw) - must visit событие для лидеров бизнеса, которые находятся в поиске прорывных идей для бизнеса и комплексных управленческих задач.
Дата форума: 9 декабря 2021
Формат: гибридный, организован синхронный перевод:
- офлайн (при наличии covid-сертификата/ПЦР-теста);
- онлайн-трансляция (YouTube).
Подробная информация по ссылке: https://bit.ly/3nEQCTw
Организатор форума: KA Group - premium business events
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