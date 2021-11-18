VUCA - вчера, TUNA - сегодня, а что завтра и послезавтра ждет бизнес-лидеров и их команды?

Каждый владелец и ТОП-менеджер сегодня обеспокоен поиском ответа на следующий вопрос: как подготовиться к неизвестному Послезавтра? Как подготовить к изменениям бизнес-системы, которые только-только приспособились к условиям настоящего? Можно долго искать ответы самостоятельно. Но на скорости сегодняшних перемен это утопическая затея. И очень болезненная для бизнеса, нуждающегося в гибких решениях здесь, сейчас и вместе.

Эпоха героического лидерства прошла - лучшие идеи возникают в синергии коллективного майндсета и широкой экспертизы по ключевым компетенциям будущего. Именно на перечне главных компетенций в 2022-2025 годах, намеченных на экономическом форуме в Давосе, построена программа Global Inspiring Forum'2021 (https://bit.ly/3nEQCTw) - одного из самых масштабных в Украине интеллектуальных сообществ для бизнес-лидеров и их команд.

Лейтмотивом бизнес-события - The Day After Tomorrow, каждая тема спикера Global Inspiring Forum'2021: Мировой интеллект на одной сцене - уточняет бизнес-вектор на Послезавтра.

Спикеры Global Inspiring Forum'2021:

КЪЕЛЛ НОРДСТРЕМ, профессор экономики и философии Стокгольмской бизнес-школы, футуролог, автор бизнес-бестселлеров, гуру из списка Thinkers 50

МЭТТ КРЕБТРИ, британский эксперт бизнес-стратегий, стратегического планирования и управления изменениями, сооснователь консалтинговой компании Positive Momentum

СТИВЕН ВАН БЕЛЕГГЕМ, профессор по маркетингу Vlerick Business School (Генте, Лёвен и Брюссель), спикер London Business School, международный эксперт по маркетингу и клиентскому опыту в цифровом мире, автор 5 бизнес-бестселлеров

ДЖЕЙМС ТЕЙЛОР, международный эксперт по созданию инновационных организаций, новых организационных дизайнов и рабочих пространств, эксперт по раскрытию творческого потенциала и повышению производительности, управлению изменениями, бизнес-консультант по менеджменту Visa, Apple, McDonald's, EY, Sony, Johnson&Johnson

ГРЕГ МАККЕОН, американский эксперт по эссенциализму, концепцию которого применяют в Apple, Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Twitter, Yahoo!, автор бестселлеров «Эссенциализм: путь к простоте» та «Без усилий. Пусть главное станет проще»

ПОЛИН БРАУН, экс-глава совета директоров североамериканского подразделения LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton), профессор маркетинга, один з директоров школы бизнеса Колумбийского университета





Для того, чтобы дать толчок стратегическим решениям руководителей всех уровней и индустрий, во время бизнес-форума международными спикерами будут затронуты следующие вопросы:

Как стать руководителем-футурологом? Как предусматривать и использовать глобальные тренды мировой трансформации бизнеса для прорыва собственной компании?

Как использовать новые парадигмы мышления для стратегического видения в постоянно меняющейся бизнес-реальности?

Какие новые прорывные идеи по формированию будущего опыта клиентов следует овладеть, чтобы завоевывать монополию в сознании потребителей?

Как управлять изменениями и настроить людей в команде на предпринимательское мышление?

Как с помощью эстетического интеллекта создать инновационный маркетинг и брендинг компании, для того, чтобы задействовать новые стратегии роста и генерирования прибыли?

Global Inspiring Forum'2021: Мировой интеллект на одной сцене (https://bit.ly/3nEQCTw) - must visit событие для лидеров бизнеса, которые находятся в поиске прорывных идей для бизнеса и комплексных управленческих задач.