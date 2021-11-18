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ᐉ Необходимость использования РРО для интернет-торговли
15:38 18.11.2021 |
Использование РРО в интернет-магазинах
С 2022 г. РРО становится обязательным к использованию практически всеми физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью и бизнесом. Учитывая действие закона, который разрешает использование не только классических кассовых аппаратов, но и программных регистраторов расчетных операций, работа предпринимателей Украины становится намного удобнее. Необходимо лишь подобрать лучший программный РРО для бизнеса: https://checkbox.ua/ru.
Обязательное использование ПРРО в интернет-магазинах в 2021-2022
Украинское законодательство активно подводит все большее число субъектов хозяйствования в торговле и сфере услуг под РРО-обязанность, что делает эту тему острой и актуальной. Особенно на фоне появления на этом рынке программных РРО, лучшим из которых становится Checkbox.
Законодатель не всех обязывает пользоваться РРО. К числу тех субъектов, которым придется задуматься о приобретении чекбокса, относятся следующие:
Более подробно об этом расписано в действующем Законе о РРО (во 2-й статье). Данное постановление обязательно следует изучить, чтобы понять, что такое расчетная операция, которая и становится определяющим фактором для использования регистратора.
Когда интернет-магазину разрешается не использовать РРО
Кассы, работающие в онлайн-режимах, являются эффективной и современной альтернативой привычных физических регистраторов (кассовых аппаратов). Но согласно закону, не все предприниматели обязаны применять на практике ПРРО.
От обязательного применения программного регистратора освобождаются лица, которые:
Граждане, которые подпадают под данные категории, могут не использовать онлайн-кассу даже после вступления нового закона в действие. Напомним, что это 01.01.2022.
Какой РРО лучше приобрести для интернет-магазина
Расчетный регистратор представляет собой специальное устройство для автоматизации, помогающее отслеживать и контролировать проводимые денежные операции, и движение товара. Простейшим аналогом РРО становится обычная касса или POS-терминал, оснащенный фискальным регистратором. Отличной альтернативой для владельцев интернет-магазинов является ПРРО (или программный расчетный регистратор).
Данное оборудование работает по следующему принципу:
Предпринимателям предоставлено несколько вариантов оснащения и применения ПРРО. Можно скачать государственный софт, который предоставляется бесплатно, или выбрать удобную и многофункциональную платную программу. По оценкам пользователей, одним из лучших сервисов программных касс считается Checkbox, скачать который вы можете на официальном сайте компании.
В удобстве чекбокса вы можете убедиться сами, ведь первый месяц использования программы дается бесплатно, для оценки и тестирования сервиса. Программный интерфейс приложения (API) помогает в быстрой и полной интеграции программы с вашим интернет-магазином и налоговой системой. Checkbox имеет множество готовых модулей интеграции с популярными CMS для интернет-магазинов: Wordpress (WooСommerce), Opencart, 1C-Битрикс, Хорошоп, Shopify, PrestaShop, OkayCMS. Полный и актуальный список интеграций вы можете посмотреть на официальном сайте Checkbox.ua.
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