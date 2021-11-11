Как каталог Finance.ua поможет сэкономить на оформлении ОСАГО в Харькове

Бесплатный сервис от финансового портала поможет водителям подобрать выгодные условия автострахования

Каталог предлагает список страховых компаний-партнеров Finance.ua. Портал сформировал прозрачное сотрудничество с фирмами, поэтому пользователи могут доверять им. Главное отличие сервиса — бесплатное использование без скрытых комиссий.

Благодаря удобному сервису вы можете купить страховку ОСАГО в Харькове по выгодной цене. Для этого нужно настроить фильтры: тип транспортного средства, объем двигателя и город прописки. Затем укажите, какую франшизу хотите, нужно ли вам дополнительное покрытие, есть ли льготы. Сервис выдаст список по вашему запросу. Так вы сэкономите время на поиск подходящей страховой и выгодных условий по ОСАГО. Поиск и оформление договора занимает не более 15 минут.

На что обращать внимание при подписании договора об ОСАГО

Чтобы выбрать для себя выгодные условия ОСАГО в Украине на Finance.ua, обратите внимание на:

Виды дополнительного покрытия. Многие страховые фирмы предлагают пользователям сумму покрытия убытков поверх тех денег, что выплачивает государство. ОСАГО компенсирует 130 тыс. грн за ущерб, нанесенный имуществу и 260 тыс. грн за ущерб здоровью. Но есть большой процент ДТП, в которых данные суммы гораздо больше. Место в рейтинге МТСБУ. Моторное транспортное страховое бюро Украины обновляет рейтинги страховых компаний в Украине. Обратите внимание на место выбранной компании, чтобы оценить уровень услуг и понять, легко ли вам будет сотрудничать с ней. Прямое урегулирование. Этот аспект важен, если вы хотите получить компенсацию как пострадавшая сторона. В случае дорожно-транспортного происшествия вы можете подать запрос своей страховой фирме, чтобы вам выплатили компенсацию, а не в компанию виновника, если обе страховые участвуют в соглашении о прямом урегулировании.

Стоимость полиса может варьироваться в зависимости от типа транспортного средства, города регистрации, стажа водителя и актуального курса валют. Купить полис ОСАГО в Харькове может стоить дороже, так как в больших городах повышенный риск ДТП из-за высокого трафика.

Чем отличается сервис ОСАГО в Харькове

Главные особенности каталога ОСАГО онлайн на Finance.ua::

Скорость и простота. Потратив всего 15 минут, вы получите договор в электронном виде на е-мейл. Полис также добавится в приложение “Дія”

Безопасность. Finance.ua работает только с проверенными лицензированными компаниями, что исключает риск фальсификации документов.

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Каждый пользователь сможет найти то, что ему нужно настроив фильтры. Каким бы ни был запрос — Finance.ua подберет идеальный вариант страхового полиса.