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Как каталог Finance.ua поможет сэкономить на оформлении ОСАГО в Харькове
18:55 11.11.2021 |
Бесплатный сервис от финансового портала поможет водителям подобрать выгодные условия автострахования
Каталог предлагает список страховых компаний-партнеров Finance.ua. Портал сформировал прозрачное сотрудничество с фирмами, поэтому пользователи могут доверять им. Главное отличие сервиса — бесплатное использование без скрытых комиссий.
Благодаря удобному сервису вы можете купить страховку ОСАГО в Харькове по выгодной цене. Для этого нужно настроить фильтры: тип транспортного средства, объем двигателя и город прописки. Затем укажите, какую франшизу хотите, нужно ли вам дополнительное покрытие, есть ли льготы. Сервис выдаст список по вашему запросу. Так вы сэкономите время на поиск подходящей страховой и выгодных условий по ОСАГО. Поиск и оформление договора занимает не более 15 минут.
На что обращать внимание при подписании договора об ОСАГО
Чтобы выбрать для себя выгодные условия ОСАГО в Украине на Finance.ua, обратите внимание на:
- Виды дополнительного покрытия. Многие страховые фирмы предлагают пользователям сумму покрытия убытков поверх тех денег, что выплачивает государство. ОСАГО компенсирует 130 тыс. грн за ущерб, нанесенный имуществу и 260 тыс. грн за ущерб здоровью. Но есть большой процент ДТП, в которых данные суммы гораздо больше.
- Место в рейтинге МТСБУ. Моторное транспортное страховое бюро Украины обновляет рейтинги страховых компаний в Украине. Обратите внимание на место выбранной компании, чтобы оценить уровень услуг и понять, легко ли вам будет сотрудничать с ней.
- Прямое урегулирование. Этот аспект важен, если вы хотите получить компенсацию как пострадавшая сторона. В случае дорожно-транспортного происшествия вы можете подать запрос своей страховой фирме, чтобы вам выплатили компенсацию, а не в компанию виновника, если обе страховые участвуют в соглашении о прямом урегулировании.
Стоимость полиса может варьироваться в зависимости от типа транспортного средства, города регистрации, стажа водителя и актуального курса валют. Купить полис ОСАГО в Харькове может стоить дороже, так как в больших городах повышенный риск ДТП из-за высокого трафика.
Чем отличается сервис ОСАГО в Харькове
Главные особенности каталога ОСАГО онлайн на Finance.ua::
Каждый пользователь сможет найти то, что ему нужно настроив фильтры. Каким бы ни был запрос — Finance.ua подберет идеальный вариант страхового полиса.
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