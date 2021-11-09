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Міжнародний Європейський Університет зробив вагомий внесок у розвиток країни
10:48 09.11.2021 |
У Національному природному парку «Голосіївський» громадськість разом зі студентами, викладачами та ректоратом Міжнародного Європейського Університету висадили близько 900 сосен.
Дану подію організатори назвали #хвойна_туса, яка відбулась за підтримки мережі супермаркетів Сільпо з ініціативи ГО СД Платформа Київ.
Наші журналісти поспілкувались з координаторкою еко напрямку в ГО СД Платформа Давидковою Катериною, про ідею та подальші плани.
"Я намагаюсь по максимуму залучати університетську спільноту до екологічно важливих ініціатив. Ідея зародилась із важливості озелення нашої країни. Масові вирубки, продаж, спустошили ділянки лісу - на це все боляче дивитись. А хвойний ліс ще й винищує бактерії у нашому повітрі та прочищає легені, особливо після ковіду.
Ініціатива #хвойна_туса відбулась у Вінниці та двічі у Києві. Наш Міжнародний європейський університет уже неодноразово долучається до екоініціатив та підтримує екологічну свідомість молоді. Загалом у Києві було висаджено близько 900 сосен у Національному природного парку «Голосіївський». Лісничі провели майстер-клас правильної методики висадки дерев і догляду за ними. Ми збагатили свої легені корисним повітрям хвойного лісу і віримо, що через рік наші сосни будуть також виділяти фітонциди, які є корисними для здоров'я людей" - розповіла Катерина.
Надзвичайно приємно, що у Міжнародному Європейському Університеті пропагується екологічний спосіб життя, адже ліси - легені нашої планети, які цього року сильно постраждали, їх відновлення життєво необхідне кожному мешканцю. Брати на себе відповідальність за планету і її майбутнє, бути свідомим і не залишатися осторонь від екологічних проблем - це дійсно про родину Міжнародного Європейського Університетську.
Навесні активісти разом зі студентами планують ще масові висадки дерев.
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