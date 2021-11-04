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Бойлер косвенного нагрева
14:52 04.11.2021 |
На дачах, в частных домах, где не предусмотрено подключение к централизованной системе ГВС, хорошим вариантом станет купить бойлер косвенного нагрева (БКН). Это устройство обладает определенными особенностями, о которых стоит узнать перед установкой.
Плюсы и минусы
Бойлером косвенного нагрева называется бытовой прибор в виде емкости, использующий энергию теплоносителя для обеспечения жилья горячей водой. Преимущества БКН выражаются в следующем:
Недостатков у БКН немного. Первый - продолжительное время нагрева воды в ходе первичного запуска устройства. Чтобы нагреть 100 л, потребуется около 2 часов.
Второй недостаток заключается в том, что летом, когда необходимости в работе отопительного котла нет, БКН перестает нагревать воду. На летний период придется искать альтернативные источники ГВС.
Некоторые модели бойлеров, например Атлантик https://eldorado.ua/water-heaters/c1039068/producer=atlantic/, имеют внушительные габариты. Для тех, у кого нет отдельного помещения, а ванная комната и кухня имеют небольшие размеры, это также является минусом.
Конструктивные особенности
Основным элементом бойлера выступает бак из металла либо пластика, емкость которого может варьироваться от десятков до сотен литров.
Внутри емкость имеет покрытие из керамики, эмали либо стеклофарфора. Главная функция такого покрытия состоит в защите от коррозии и сохранении качества воды.
В баке находится спираль с теплоносителем. Она может проходить по всей емкости либо плотно прилегать к дну. Второй вариант предпочтительней, поскольку обеспечивается более быстрый нагрев холодной воды.
В стенках бойлера имеются патрубки. Они необходимы для ввода, вывода водоснабжающих труб и для циркуляции воды.
В качестве изолятора корпуса бойлера используется поролон, полиуретан или минвата. Этот материал предотвращает потери тепла.
В верхней части конструкции установлен анод (магниевый либо титановый). Его роль заключается в следующем:
В конструкции БКН предусмотрены регуляторы температуры, контролирующие уровень нагрева, и предохранительные клапаны, гарантирующие защиту от чрезмерного повышения давления внутри устройства.
Разновидности БКН
Бойлеры косвенного нагрева делятся на несколько видов. Первый критерий для классификации устройств - их конструкция. Она бывает двух типов.
Первая подразумевает наличие змеевика, по которому перемещается теплоноситель. Скорость нагрева воды в данном случае определяется количеством витков в змеевике.
Альтернативная схема - «бак в баке» - предполагает наличие двух емкостей разной величины. За счет большой нагревающейся площади жидкость в бойлере с такой конструкцией нагревается быстрее, чем в бойлере со змеевиком.
Вторым критерием для разделения БКН на виды является место его установки. Исходя из этого параметра, устройство бывает:
Рекомендации по выбору
Чтобы выбрать качественный бойлер косвенного нагрева, необходимо учитывать следующие аспекты:
В продаже представлены нагревательные устройства разной формы. Выбирая тот или иной вариант, следует ориентироваться на то, где будет располагаться устройство.
Что касается объема, то его нужно подбирать, исходя из количества потребителей. Для двух человек хватит бака на 80-100 л, для 4-5 потребуется модель вместительностью 150-200 л.
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