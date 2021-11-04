На дачах, в частных домах, где не предусмотрено подключение к централизованной системе ГВС, хорошим вариантом станет купить бойлер косвенного нагрева (БКН). Это устройство обладает определенными особенностями, о которых стоит узнать перед установкой.

Плюсы и минусы

Бойлером косвенного нагрева называется бытовой прибор в виде емкости, использующий энергию теплоносителя для обеспечения жилья горячей водой. Преимущества БКН выражаются в следующем:

Экономии на энергоносителях. Для функционирования устройства не требуется собственного источника тепла в виде газовой горелки, электричества.

Высокой производительности. Емкость объемом 100 литров обеспечивает горячее водоснабжение в объеме 400 литров в час.

Длительном эксплуатационном периоде. Достигается за счет отсутствия контакта проточной воды с теплоносителем.

Мгновенной подаче горячей воды. Нет необходимости долго ждать, как в случае с электробойлером или газовой колонкой.

Совместимостью с разными источниками тепла. Прибор может функционировать за счет котла, вакуумного солнечного коллектора, геотермального теплового насоса.

Устойчивости к коррозии. Обеспечивается благодаря наличию анода из магниевого сплава, который предотвращает преждевременный износ ТЭНа.

Недостатков у БКН немного. Первый - продолжительное время нагрева воды в ходе первичного запуска устройства. Чтобы нагреть 100 л, потребуется около 2 часов.

Второй недостаток заключается в том, что летом, когда необходимости в работе отопительного котла нет, БКН перестает нагревать воду. На летний период придется искать альтернативные источники ГВС.

Некоторые модели бойлеров, например Атлантик https://eldorado.ua/water-heaters/c1039068/producer=atlantic/, имеют внушительные габариты. Для тех, у кого нет отдельного помещения, а ванная комната и кухня имеют небольшие размеры, это также является минусом.

Конструктивные особенности

Основным элементом бойлера выступает бак из металла либо пластика, емкость которого может варьироваться от десятков до сотен литров.

Внутри емкость имеет покрытие из керамики, эмали либо стеклофарфора. Главная функция такого покрытия состоит в защите от коррозии и сохранении качества воды.

В баке находится спираль с теплоносителем. Она может проходить по всей емкости либо плотно прилегать к дну. Второй вариант предпочтительней, поскольку обеспечивается более быстрый нагрев холодной воды.

В стенках бойлера имеются патрубки. Они необходимы для ввода, вывода водоснабжающих труб и для циркуляции воды.

В качестве изолятора корпуса бойлера используется поролон, полиуретан или минвата. Этот материал предотвращает потери тепла.

В верхней части конструкции установлен анод (магниевый либо титановый). Его роль заключается в следующем:

Смягчении воды.

Защите металла от коррозийных процессов.

Продлении срока службы бойлера.

В конструкции БКН предусмотрены регуляторы температуры, контролирующие уровень нагрева, и предохранительные клапаны, гарантирующие защиту от чрезмерного повышения давления внутри устройства.

Разновидности БКН

Бойлеры косвенного нагрева делятся на несколько видов. Первый критерий для классификации устройств - их конструкция. Она бывает двух типов.

Первая подразумевает наличие змеевика, по которому перемещается теплоноситель. Скорость нагрева воды в данном случае определяется количеством витков в змеевике.

Альтернативная схема - «бак в баке» - предполагает наличие двух емкостей разной величины. За счет большой нагревающейся площади жидкость в бойлере с такой конструкцией нагревается быстрее, чем в бойлере со змеевиком.

Вторым критерием для разделения БКН на виды является место его установки. Исходя из этого параметра, устройство бывает:

Настенным. Отличается небольшим объемом (максимум 200 л), фиксируется посредством контейнеров на вертикальную плоскость. Может устанавливаться высоко на стене, не занимая полезную площадь.

Напольным. Имеет емкость от 1000 л, рассчитанную на большое количество потребителей. Для монтажа требует отдельного помещения.

Рекомендации по выбору

Чтобы выбрать качественный бойлер косвенного нагрева, необходимо учитывать следующие аспекты:

Мощность. Чем она больше, тем большие потребности в горячей воде удастся удовлетворить. Но следует знать, что максимальная мощность БКН не должна превосходить возможности источника тепла (к примеру, котла).

Период нагрева. Прямо пропорционален объему бойлера и количества витков в змеевике. Очень большие модели должны иметь две спирали. Иначе на нагрев воды потребуется слишком много времени.

Материал изготовления. Медицинская сталь либо нержавейка выигрывает у пластика по прочности и долговечности.

Теплоизоляцию. Поролон считается некачественным теплоизолятором из-за способности пропускать тепло и быстро изнашиваться. Лучше выбирать бойлер, изолированный полиуретаном.

Управление. Хорошо, если устройство будет оснащено автоматической системой отключения и запуска ток воды. Удобным дополнением станет термодатчик, контролирующий степень нагрева жидкости.

В продаже представлены нагревательные устройства разной формы. Выбирая тот или иной вариант, следует ориентироваться на то, где будет располагаться устройство.

Что касается объема, то его нужно подбирать, исходя из количества потребителей. Для двух человек хватит бака на 80-100 л, для 4-5 потребуется модель вместительностью 150-200 л.