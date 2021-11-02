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Концентрация в атмосфере парниковых газов достигла нового рекорда
08:55 01.11.2021 |
Концентрация в атмосфере удерживающих тепло парниковых газов в 2020 году достигла нового рекорда, несмотря временное снижение новых выбросов во время пандемии коронавируса COVID 19,говорится в бюллетене, распространенном Всемирной метеорологической организацией (ВМО).
"В 2020 году концентрация углекислого газа CO2 достигла 413,2 частиц на миллион, а это 149% от доиндустриального уровня. Концентрация метана составила 262%, а закиси азота (N2O) - 123% от уровней 1750 года, когда деятельность человека лишь только начала нарушать природное равновесие на Земле.", - отмечается в заявлении к бюллетеню.
Таким образом, отмечают эксперты, временное снижение новых выбросов из за введенных в странах локдаунов в течение прошлого года из за пандемии COVID 19, не оказало какого-либо значимого эффекта на уровень концентрации парниковых газов в атмосфере или темпы их роста.
Кроме того, эксперты отмечают, что "с учетом долгой жизни молекул CO2, даже если выбросы и будут резко сокращены до чистого нулевого уровня, нынешний уровень температуры будет сохраняться в течение еще нескольких десятилетий".
Они прогнозируют, что рост концентрации парниковых газов обернется для людей не только глобальным потеплением, но еще и ростом числа экстремальных погодных явлений: жары, проливных дождей, повышением уровня моря и окислением океана, таянием льда, и все это приведет к негативными социально-экономическим последствиям.
Генеральный секретарь организации Петтери Таалас заявил, что "при нынешних темпах роста концентрации парниковых газов к концу века повышение температуры может значительно превысить целевые показатели Парижского соглашения 1,5 2 градусов по Цельсию выше доиндустриальных уровней". "Мы значительно отклонились от курса", - добавил он, выразив надежду на то, что в ходе предстоящей конференции по климату страны примут на себя новые обязательства по сокращению выбросов.
Также эксперты предупредили, что половину выбросов поглощают океаны и наземные экосистемы, однако в будущем их способность выступать "буфером" в борьбе с повышением температур будет снижаться.
Конференцию ООН по изменению климата организуют Великобритания и Италия 31 ок-тября - 12 ноября 2021 года. Она состоится в Глазго.
Парижское соглашение - международный договор, принятый в 2015 году, основной задачей которого является удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2 гра-дусов по Цельсию и стремление ограничить до 1,5 градуса по Цельсию. Эксперты рекомендуют использовать в доме и офисе специальную климатическую технику для улучшения качества воздуха.
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